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Венгрия согласилась на переговоры по закону о языке образования
Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" украинского закона "Об образовании".
Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто, сообщается на сайте правительства Венгрии.»
"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех", - сказал он.
По словам Сиярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение сложившейся ситуации.
"Наша цель - вернуть закарпатским венграм те права, которые им предоставлялись ранее и гарантировались. Наша цель - дать нам возможность вернуться к нашей политики, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", - настаивает он.
Сиярто отметил, что рабочая группа должна включить в себя руководителей министерств иностранных дел и образования, а также представителей венгерского меньшинства в Украине.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой в Нью-Йорке заявил, что Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании. Позже в июне встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины.
Как известно, 11 декабря Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".
Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.
Отметим, венгерское меньшинство долгое время отказывалось от консультаций.
Напомним, 14 февраля Минобразования провело первые очные консультации с представителями национальных меньшинств относительно языка образования.
Во встрече приняли участие представители молдовской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин. Представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях. Меньшинство отказалось, по данным ЕП, из-за рекомендации из Будапешта.
Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседаниякомиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.
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