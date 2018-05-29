Наступление продолжается: На каких территориях продвигаются ВСУ

Андрей КОВАЛЕНКО / Деловая столица

Последние новости с фронта свидетельствуют о том, что ООС на Донбассе направлена на освобождение новых территорий.

В течение выходных боевые действия на Донбассе продолжались чуть ли не на всей линии разграничения. Новолуганское, Южное, Зайцево, Красногоровка, район шахты Бутовка, Каменка, Широкино, Павлополь, Водяное, Светлодарская дуга, район Докучаевска... В результате боев ВСУ потеряли одного воина. Еще один боец 30-й мехбригады попал в плен в районе Докучаевска. Как говорят боевики, он сам пришел на их позиции. 19-летний Владимир Воскобойник из Черниговской области на допросе рассказывал, что российских войск на Донбассе нет.

Кроме этого, враг обстрелял Железное неподалеку от Торецка, в результате чего погибла 15-летняя Дарья Казимирова.

Но наиболее важные события ООС происходили сразу на нескольких направлениях, где наша армия продолжила собственное продвижение.

Петровское - Николаевка - Еленевка

Движение нашей армии под Докучаєвськом добавляет оптимизма, поскольку город, который по "Минску-1" должен быть под нашим контролем, постепенно берут в кольцо.

Еще в декабре 2017-го ВСУ вели бои в районе Викторовки, недалеко от Петровского, что на юге от оккупированного Докучаевска. На тот момент ситуация была непонятная. С одной стороны террористы всячески уверяли, что Викторовка до сих пор под их контролем, а с другой от командования 28-й бригады поступала информация о взятии населенного пункта.

Учитывая последние события, движение в районе Викторовки было, ибо наша армия взяла под собственный контроль серую зону между этим населенным пунктом и Петровским. В последнем селе, по договоренностям трехсторонней группы от 21-го сентября 2016-го года должна была быть зона разведения сторон (на 2 км с каждой стороны). Если говорить о взятии этого населенного пункта, то об этом 25 мая заявил глава "Народного совета "ДНР" Денис Пушилин. Правда, с нашей стороны звучала информация исключительно о продвижении. Террористы же даже видео публиковали, что оно до сих пор под контролем их сил.

Петровское на этом участке фронта является ключевым опорником врага. Поскольку его потеря открывает прямой путь нашей армии на Стылу и Кальмиуское. Больше крупных опорников у врага здесь нет. Кроме этого, потеря Петровского врагом будет давать нашей армии перспективу на Южном направлении. Конечно, что для дальнейшего продвижения потребуется больше сил, включительно с бронетехникой и танками. Но юг Докучаевска будет полностью под нашим контролем. К этому стоит добавить бои недалеко от Николаевки, которая находится южнее Викторовки с Петровским. Там наша армия (93-я мехбригада) уничтожает вражеские позиции. Это еще больше подкрепляет факт постепенного разрушения линии обороны врага на этом участке.





Красным выделены зоны боевых действий.

Южное-Горловка

За взятое в начале мая бойцами 24-й мехбригады Южное под Горловкой и высоты (терриконы) под ним идут ожесточенные бои. Враг стреляет по нашим позициям как с минометов так и с крупнокалиберной артиллерии. Запускает в этот район ДРГ. Впрочем, украинской армии удается держать этот населенный пункт что дает возможность выходить на окраины Горловки - Комсомольский район. Севернее города "Донбасс-Украина" действует в Новолуганском. Также наши ребята держат Майское и Гладосово, ведутся бои в Зайцево. Все это свидетельствует о постепенном приближении к окраинам оккупированного города как на юге, так и на севере.

В ответ террористы из Горловки стреляют по Торецку и нашим тылам в Старой Николаевке, попадая не только по домам мирных жителей, но и в военный склад. В Горловку заведены элитные подразделения боевиков "Сомали" и "Кальмиус", а также есть информация о появлении российских военных.

Светлодарская дуга

Волонтер Юрий Мысягин порадовал позитивными новостями. Боевая группа К-2, которая входит в 54-ю бригаду, заняла враждебную позицию-бункер, отомстив за ранение в начале мая собственного бойца. Террористы использовали БМП. Наши воины нашли позицию и отработали по ней меткими выстрелами.





О расположении "бункера" не рассказывают, но известно, что позиция врага была между Горловкой и Дебальцево и находилась на высоте. Больше года назад здесь уже шли бои за опорник "Кикимора" и лес, который нашим ребятам удалось отбить на пути к Лозовому и Калиновки.

По характеру боевых действий прослеживается тактика по освобождению серой зоны нашей армией. Бои идут за каждый опорный пункт. Причем, наши войска занимают отдельные хутора, а враг, когда происходит продвижение, начинает крыть ВСУ артиллерией. Как таковой стабильной линии обороны на многих направлениях, включая Светлодарскую дугу, нет. Она достаточно гибкая и продвижение зависит от воли и мотивации командиров.