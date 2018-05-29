Финансовые новости
- |
- 29.05.18
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс
Парламентская ассамблея (ПА) НАТО призвала поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в альянс. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ПА НАТО в понедельник, 28 мая.
В декларации по итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи, в частности, говорится, что лидеры стран альянса "должны разработать план реформ для Боснии и Герцеговины с целью подготовить эту страну к вступлению в НАТО и поддержать надежды Грузии и Украины на присоединение к НАТО".
В сообщении также отмечается, что Парламентская ассамблея НАТО призвала альянс сплотиться перед угрозами в сфере безопасности, главные их которых исходят от России и терроризма.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов
|На выборы, а не на улицу. Украинцам одинаково безразличны «бабушки Рабиновича» и «подвиги» С14
|Наступление продолжается: На каких территориях продвигаются ВСУ
|ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ZN: Кабмин забрал у Минфина право "вето" и Фискальную службу
|Доллар отступил, неделя на межбанке завершилась незначительным удешевлением американской валюты
|НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем
|Капинвестиции в Украине в I кв.-2018г возросли на 37,4% - Госстат
|Госдолг Украины в апреле сократился в долларовом выражении на 0,41% - Минфин
|Украинские предприятия в I кв.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 29,5%- Госстат
Это интересно
|Qualcomm анонсировала «навороченный» чип для среднебюджетных смартфонов
|Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold
|Kia Sportage обновился и стал гибридом
|В IBM создан карманный детектор поддельных товаров
|Apple — снова самый ценный бренд в мире
|Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости
|Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports