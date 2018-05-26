Капинвестиции в Украине в I кв.-2018г возросли на 37,4% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте 2018 года возросли на 37,4%, тогда как в январе-марте 2017 года - на 21,4%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как ранее сообщал Госстат, капитальные инвестиции в Украине в 2017 году возросли на 22,1%, по итогам девяти месяцев – на 20,7%, первого полугодия минувшего года – на 22,5%.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года освоено 89,0 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения ООС), что на 37,4% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2017 года.

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано в Донецкой (в 2,3 раза), Черниговской (в 2 раза) Житомирской (на 64,6%), Закарпатской (на 49,9%), Черкасской (на 47%), Ивано-Франковской (на 44,6%), Ривненской (на 53.3%), Черкасской (на 47%), Сумской (на 39,6%), Винницкой (на 37,3%), Волынской (на 36,7%), Полтавской (на 26,4%), Днепропетровской (на 21,3%), Тернопольской (на 20,6%), Кировоградской (на 16,5%), областях и Киеве (на 61,1%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Луганской (на 23,9%), в Черновицкой (на 0,5%) областях

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксирован на предприятиях информации и телекоммуникаций – в два раза, финансовой и страховой деятельности – на 80,2%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 69,3%, операций с недвижимым имуществом – на 59,1%, госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании – на 56%; просвещении – на 50,8%, оптовой и розничной торговли; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 49,9%, промышленности – на 46,3%, информации и телекоммуникации – в два раза, профессиональной, научной и технической деятельности - на 23,7%; научных достижений и разработок – на 25,5%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 14,7%; сельском хозяйстве - на 10,2%.

При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания падение капинвестиций составило 3,1% и строительстве – на 3,4%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,2% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 49,3%, в здания и сооружения – 38,2% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 5 млрд грн капитальных инвестиций (5,7% общего объема).



Капитальные инвестиции по видам активов за январь-апрель 2018 г.

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 88955,1 100,0 Инвестиции в материальные активы 81495,4 91,6 жилые здания 10246,7 11,5 нежилые сооружения 10333,6 11,6 инженерные сооружения 13448,9 15,1 машины, оборудование и инвентарь 32199,4 36,2 транспортные средства 11648,1 13,1 земля 202,2 0,2 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 890,5 1,0 другие материальные активы 2526,0 2,9 инвестиции в нематериальные активы 7459,7 8,4 из них программное обеспечение и базы данных 2470,1 2,8 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 4567,4 5,1

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-апрель 2018 г.

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 88955,1 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 895,7 1,0 средств местных бюджетов 2846,9 3,2 собственных средств предприятий и организаций 67777,8 76,2 кредиты банков и другие займы 7494,0 8,4 средства иностранных инвесторов 262,4 0,3 средств населения на жилищное строительство 7321,3 8,2 других источников финансирования 2357,0 2,7

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-апрель 2018г.

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к общему объему, % к январю-марту 2017г, % Справка: январь-март 2017г к январю-марту 2016г, % Всего¹ 88955,1 100,0 137,4 121,4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10699,0 12,0 110,2 157,9 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 10521,7 11,8 109,5 160,5 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 167,2 0,2 183,8 57,0 Рыболовство, рыбоводство 10,1 0,0 106,2 275,7 Промышленность 31897,0 35,9 146,3 129,1 Строительство 10393,8 11,7 96,6 99,8 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 7236,3 8,1 149,9 96,8 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 511,0 0,6 140,5 137,5 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 4399,7 4,9 157,0 103,6 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 2325,6 2,6 139,0 80,9 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 8177,0 9,2 169,3 142,0 Наземный и трубопроводный транспорт 4542,9 5,1 141,6 175,2 водный транспорт 28,1 0,0 68,8 128,8 Авиационный транспорт 508,6 0,6 275,2 209,2 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 3013,7 3,4 220,6 94,1 Почтовая и курьерская деятельность 83,7 0,1 1414,2 45,9 Временное размещения и организация питания 281,6 0,3 98,4 94,0 -временное размещение 159,6 0,2 79,5 117,5 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 122,0 0,1 134,1 68,2 Информация и телекоммуникации 7878,6 8,9 209,5 118,2 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 904,7 1,0 131,0 90,6 Телекоммуникации (электросвязь) 6483,8 7,3 244,4 123,9 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 490,1 0,6 130,5 142,7 Финансовая и страховая деятельность 2196,1 2,5 180,2 112,7 Операции с недвижимостью 4452,8 5,0 159,1 61,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 795,9 0,9 123,7 114,2 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 496,3 0,5 123,1 124,5 Научные достижения и разработки 148,6 0,2 125,5 186,3 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 151,0 0,2 123,9 66,8 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 1520,6 1,7 96,9 130,9 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 1917,6 2,1 156,0 191,5 Образование 317,3 0,4 150,8 112,7 Здравоохранение и социальная помощь 724,4 0,8 110,0 246,6 Искусство, спорт, развлечение и отдых 379,7 0,4 114,7 204,4 Предоставление других видов услуг 87,4 0,1 134,5 118,6

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.