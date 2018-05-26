Капинвестиции в Украине в I кв.-2018г возросли на 37,4% - Госстат

Как ранее сообщал Госстат, капитальные инвестиции в Украине в 2017 году возросли на 22,1%, по итогам девяти месяцев – на 20,7%, первого полугодия минувшего года – на 22,5%.
Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года освоено 89,0 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения ООС), что на 37,4% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2017 года.
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано в Донецкой (в 2,3 раза), Черниговской (в 2 раза) Житомирской (на 64,6%), Закарпатской (на 49,9%), Черкасской (на 47%), Ивано-Франковской (на 44,6%), Ривненской (на 53.3%), Черкасской (на 47%), Сумской (на 39,6%), Винницкой (на 37,3%), Волынской (на 36,7%), Полтавской (на 26,4%), Днепропетровской (на 21,3%), Тернопольской (на 20,6%), Кировоградской (на 16,5%), областях и Киеве (на 61,1%).
Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Луганской (на 23,9%), в Черновицкой (на 0,5%) областях
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксирован на предприятиях информации и телекоммуникаций – в два раза, финансовой и страховой деятельности – на 80,2%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 69,3%, операций с недвижимым имуществом – на 59,1%, госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании – на 56%; просвещении – на 50,8%, оптовой и розничной торговли; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 49,9%, промышленности – на 46,3%, информации и телекоммуникации – в два раза, профессиональной, научной и технической деятельности - на 23,7%; научных достижений и разработок – на 25,5%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 14,7%; сельском хозяйстве - на 10,2%.
При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания падение капинвестиций составило 3,1% и строительстве – на 3,4%.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,2% общего объема.
Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 49,3%, в здания и сооружения – 38,2% всех инвестиций
На капитальный ремонт активов направлено 5 млрд грн капитальных инвестиций (5,7% общего объема).
Капитальные инвестиции по видам активов за январь-апрель 2018 г.
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|88955,1
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|81495,4
|91,6
|жилые здания
|10246,7
|11,5
|нежилые сооружения
|10333,6
|11,6
|инженерные сооружения
|13448,9
|15,1
|машины, оборудование и инвентарь
|32199,4
|36,2
|транспортные средства
|11648,1
|13,1
|земля
|202,2
|0,2
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|890,5
|1,0
|другие материальные активы
|2526,0
|2,9
|инвестиции в нематериальные активы
|7459,7
|8,4
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|2470,1
|2,8
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|4567,4
|5,1
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-апрель 2018 г.
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|88955,1
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|895,7
|1,0
|средств местных бюджетов
|2846,9
|3,2
|собственных средств предприятий и организаций
|67777,8
|76,2
|кредиты банков и другие займы
|7494,0
|8,4
|средства иностранных инвесторов
|262,4
|0,3
|средств населения на жилищное строительство
|7321,3
|8,2
|других источников финансирования
|2357,0
|2,7
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-апрель 2018г.
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к общему объему, %
|к январю-марту 2017г, %
|Справка: январь-март 2017г к январю-марту 2016г, %
|Всего¹
|88955,1
|100,0
|137,4
|121,4
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|10699,0
|12,0
|110,2
|157,9
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|10521,7
|11,8
|109,5
|160,5
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|167,2
|0,2
|183,8
|57,0
|Рыболовство, рыбоводство
|10,1
|0,0
|106,2
|275,7
|Промышленность
|31897,0
|35,9
|146,3
|129,1
|Строительство
|10393,8
|11,7
|96,6
|99,8
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|7236,3
|8,1
|149,9
|96,8
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|511,0
|0,6
|140,5
|137,5
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|4399,7
|4,9
|157,0
|103,6
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|2325,6
|2,6
|139,0
|80,9
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|8177,0
|9,2
|169,3
|142,0
|Наземный и трубопроводный транспорт
|4542,9
|5,1
|141,6
|175,2
|водный транспорт
|28,1
|0,0
|68,8
|128,8
|Авиационный транспорт
|508,6
|0,6
|275,2
|209,2
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|3013,7
|3,4
|220,6
|94,1
|Почтовая и курьерская деятельность
|83,7
|0,1
|1414,2
|45,9
|Временное размещения и организация питания
|281,6
|0,3
|98,4
|94,0
|-временное размещение
|159,6
|0,2
|79,5
|117,5
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|122,0
|0,1
|134,1
|68,2
|Информация и телекоммуникации
|7878,6
|8,9
|209,5
|118,2
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|904,7
|1,0
|131,0
|90,6
|Телекоммуникации (электросвязь)
|6483,8
|7,3
|244,4
|123,9
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|490,1
|0,6
|130,5
|142,7
|Финансовая и страховая деятельность
|2196,1
|2,5
|180,2
|112,7
|Операции с недвижимостью
|4452,8
|5,0
|159,1
|61,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|795,9
|0,9
|123,7
|114,2
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|496,3
|0,5
|123,1
|124,5
|Научные достижения и разработки
|148,6
|0,2
|125,5
|186,3
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|151,0
|0,2
|123,9
|66,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|1520,6
|1,7
|96,9
|130,9
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|1917,6
|2,1
|156,0
|191,5
|Образование
|317,3
|0,4
|150,8
|112,7
|Здравоохранение и социальная помощь
|724,4
|0,8
|110,0
|246,6
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|379,7
|0,4
|114,7
|204,4
|Предоставление других видов услуг
|87,4
|0,1
|134,5
|118,6
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.