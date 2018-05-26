Госдолг Украины в апреле сократился в долларовом выражении на 0,41% - Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2018 года сократился на 0,41%, или на $0,32 млрд, - до $77,05 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 1,59%, или на 32,62 млрд грн, - до 2,021 трлн грн.

По данным Минфина, сокращение государственного и гарантированного государством долга обусловлено как погашением части обязательств, так и укреплением курса нацвалюты в отчетном периоде.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 0,97%, или на $0,74 млрд, в гривне - снизился на 5,64%, или на 120,7 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в апреле сократился на 1,36% - до 1,749 трлн грн (в долларах - на 0,18%, до $66,67 млрд), в том числе внешний - на 1,9%, до 1,003 млрд грн (в долларах - на 0,73%, до $38,22 млрд).

Гарантированный государством долг в апреле сократился на 3,03% - до 272,24 млрд грн (в долларах - на 1,87%, до $10,38 млрд), в том числе внешний - на 3,19%, до 258,54 млрд грн (в долларах - на 2,03%, до $9,86 млрд).

Министерство также уточнило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США - 41,35%, еще 31,93% - в гривне, 17,66% - в специальный правах заимствования, 7,9% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в апреле укрепился до 26,23 грн/$1 с 26,54 грн/$1, или на 1,18%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Как сообщалось, Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.

