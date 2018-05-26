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Информация об агентстве
Украинские предприятия в I кв.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 29,5%- Госстат
22:21 25.05.2018 |
Предприятия и организации Украины в январе-марте 2018 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в размере 132,875 млрд грн, тогда как в январе-марте 2017 года - 102,615 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 177,491 млрд грн прибыли, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В то же время 31,4% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-марте текущего года уменьшились на 18% по сравнению с январем-мартом прошлого года - до 44,617 млрд грн.
Официальный курс доллара на 25 мая составил - 26,107517 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-март 2018 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв.2018г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв. 2017г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к Iкв. 2018г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к Iкв. 2017г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв.2018%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв. 2017, %
|Всего
|132874,6
|102615,3
|177491,4
|113,0
|44616,8
|82,0
|31,4
|36,1
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|381,8
|335,3
|492,1
|110,3
|110,3
|99,5
|9,8
|15,4
|Промышленность:
|73101,4
|32165,2
|92436,3
|144,4
|19334,9
|60,7
|31,6
|37,1
|Строительство
|460,1
|–109,1
|1070,9
|120,5
|610,8
|61,2
|37,7
|42,0
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|23889,9
|12114,7
|28790,0
|166,0
|4900,1
|93,8
|23,8
|27,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|–1157,8
|3137,5
|7941,0
|103,6
|9098,8
|200,9
|44,4
|47,9
|Временное размещение и организация питания
|820,9
|17,8
|998,9
|334,7
|178,0
|63,4
|40,4
|42,5
|Информация и телекоммуникации
|4723,2
|3661,6
|5436,0
|122,2
|712,8
|90,5
|34,3
|35,7
|Финансовая и страховая деятельность
|7105,5
|30317,2
|14558,6
|40,1
|7453,1
|124,2
|22,4
|27,6
|Операции с недвижимостью
|6971,8
|811,7
|7390,6
|309,7
|418,8
|26,6
|34,9
|46,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|15898,7
|20395,8
|16546,6
|75,1
|647,9
|39,7
|33,2
|37,0
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|875,1
|321,0
|1217,3
|142,1
|342,2
|63,9
|36,1
|40,4
|Образование
|22,7
|23,5
|29,8
|96,1
|7,1
|94,0
|40,0
|35,8
|Здравоохранение и социальная помощь
|236,4
|61,9
|347,0
|177,2
|110,6
|82,6
|31,1
|29,9
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|–495,7
|–630,2
|191,2
|187,0
|686,9
|93,8
|48,2
|54,6
|Предоставление других услуг
|40,6
|-8,6
|45,1
|540,5
|4,5
|26,6
|35,0
|47,7
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-март 2018 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв.2018г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв. 2017г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к Iкв. 2018г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к Iкв. 2017г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв.2018%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв. 2017, %
|Промышленность
|73101,4
|32165,2
|92436,3
|144,4
|19334,9
|60,7
|31,6
|37,1
|Добывающая промышленность
|29755,4
|23467,4
|31850,1
|100,9
|2094,7
|25,9
|38,5
|46,3
|Перерабатывающая промышленность
|33537,4
|1828,1
|46838,0
|210,7
|13300,6
|65,2
|27,7
|33,3
|в том числе
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|5905,8
|2727,6
|8329,4
|157,2
|2423,6
|94,2
|31,1
|34,5
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|366,9
|302,9
|435,1
|117,0
|68,2
|98,8
|28,1
|32,8
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|1844,2
|509,4
|2061,9
|218,5
|217,7
|50,2
|18,1
|26,0
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|2273,9
|51,9
|3183,4
|390,0
|909,5
|119,0
|33,3
|36,0
|Производство химической продукции
|7020,4
|486,0
|7154,5
|495,6
|134,1
|14,0
|27,8
|34,6
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|1163,3
|915,8
|1196,8
|125,5
|33,5
|89,4
|14,5
|24,6
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|2430,1
|–121,6
|2915,3
|264,4
|485,2
|39,6
|27,3
|35,1
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|5745,2
|–4808,7
|13684,2
|217,5
|7939,0
|71,5
|28,9
|34,7
|Машиностроение
|6302,5
|2695,6
|7169,5
|161,1
|867,0
|49,4
|27,7
|32,4
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|788,0
|369,8
|871,2
|217,4
|83,2
|268,8
|21,9
|21,1
|производство электрического оборудования
|1575,0
|457,7
|1663,1
|281,0
|88,1
|65,7
|27,6
|34,4
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|1198,1
|383,6
|1495,0
|145,7
|296,9
|46,2
|27,9
|30,7
|производство транспортных средств и оборудования
|2741,4
|1484,5
|3140,2
|129,2
|398,8
|42,1
|30,8
|40,0
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|485,1
|–930,8
|707,9
|127,4
|222,8
|15,0
|26,9
|35,4
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|10212,7
|7461,4
|13540,7
|133,7
|3328,0
|124,9
|34,6
|34,2
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|–404,1
|–591,7
|207,5
|182,5
|611,6
|86,7
|64,2
|71,6
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.
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