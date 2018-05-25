Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в пятницу относительно оснований для такого представления.

Кроме того, бывший глава Днепропетровской ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

По словам пресс-секретаря, представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

Согласно обнародованной на ее странице фотокопии представления, поданы также обосновывающие материалы (один том на 331 стр.).

А.Вилкул возглавлял Днепропетровскую ОГА с марта 2010-го по декабрь 2012 года.