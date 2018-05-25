Финансовые новости
- |
- 25.05.18
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Вилкула
14:09 25.05.2018 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в пятницу относительно оснований для такого представления.
Кроме того, бывший глава Днепропетровской ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.
По словам пресс-секретаря, представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.
Согласно обнародованной на ее странице фотокопии представления, поданы также обосновывающие материалы (один том на 331 стр.).
А.Вилкул возглавлял Днепропетровскую ОГА с марта 2010-го по декабрь 2012 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Вилкула
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Дмитрия Колесникова - Сарган
|Трудности объединения: главные проблемы украинских ОСМД
|Тыловая война: Зачем боевики ударили по Старой Николаевке
|Раде предлагают облегчить жизнь «евробляхерам»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Конгресс США одобрил $250 млн и летальное оружие для Украины
|Путин: Россия может признать выводы о крушении «Боинга» на Донбассе в случае своего полноценного участия в расследовании
|После трех дней топтаний на месте курс доллара на межбанке стал резво расти
|Украина договорилась с ЕИБ о кредите на €211 миллионов
|Договорнякгейт. Как Аваков «схватил за мячики» региональную элиту страны
|Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Это интересно
|Apple — снова самый ценный бренд в мире
|Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости
|Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
|Дебют смартфона HTC U12+: две двойные камеры и технология Edge Sense 2
|Google и LG представили дисплей сверхвысокого разрешения для VR-шлемов
|Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими
|SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками