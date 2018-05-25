Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Дмитрия Колесникова - Сарган

"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады " в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв м", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.
По ее словам, представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.
Согласно данным сайта украинского парламента, Д.Колесников один из самых дисциплинированных парламентариев – по данным электронной регистрации он присутствовал на 93% пленарных заседаний Верховной Рады.