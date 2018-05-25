Финансовые новости
- |
- 25.05.18
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Тыловая война: Зачем боевики ударили по Старой Николаевке
11:11 25.05.2018 |
Бои под Горловкой, на окраины которой практически вышла наша армия, не утихают. После того, как бойцы 24-й мехбригады зашли в поселок Южное под Горловкой, в оккупированный город стянули значительные силы из Донецка. В частности, в Горловку прибыли элитные подразделения боевиков "Сомали" и "Кальмиус". Боевые действия ведет также "Пятнашка". По самому Южному бьют из минометов, а вылазка вражеской ДРГ 21-го мая стоила жизни двум нашим воинам. Террористы также несут потери. Известно приблизительно о 10 убитых.
Кроме этого, под Горловкой напряженная ситуация на север от города, в районе Новолуганского, где контролирует ситуацию "Донбасс-Украина", еще и очень успешно - в плен не так давно были взяты трое боевиков. Традиционно горячее в Зайцево, которое уже больше года не сходит с передовиц войны. Там практически доходит до уличных боев, а расстояние между нашими и вражескими позициями составляет 500-1000 метров.
В ООС сообщили, что за минувшие сутки враг совершил 36 обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе, 12 из которых из артиллерии. Из 120-мм минометов прилетело по Торецку.
Но наиболее важное и интересное сообщение касалось Старой Николаевки (бывшая Правдовка), по которой террористы стреляли из 152-мм пушек.
В Старой Николаевке до войны проживало около 500 человек. Расстояние до Горловки по автодорогам - 40 км. Но, если говорить об огневом расстоянии - около 30 км.
Огонь велся из Комсомольского района Горловки. По селу около 5 утра выпустили 17 снарядов 152-мм калибра. Один попал в военный склад, который располагался неподалеку от села, в подвальном помещении двухэтажного здания. Снаряды сдетонировали, интенсивность взрывов по состоянию на 8 утра уменьшалась. Хотя власть пригнала в село автобусы, чтобы эвакуировать местное население. Снаряды взрываются на расстоянии 800-1000 метров от Старой Николаевки.
ВСУ открыли ответный огонь и уничтожили 2 гаубицы и артиллерийские склады врага. Кроме этого, в боях с ВСУ погибли четыре боевика, а еще пятеро были ранены.
Стоит отметить, что подобные прицельные удары по нашим тылам происходят регулярно. Как ВСУ, так и боевики пытаются уничтожать склады с боеприпасами. Только вот нашей армии, из-за "Минска" и запрета отдельных генералов на ведение артиллерийского огня, чаще всего приходится делать это усилиями диверсионных групп. Террористы же стреляют крупным калибром.
Весной 2017-го боевики обстреливали тылы под Волновахой, а также стреляли по Ольгинке и Графскому, где были наши склады. Использовали снаряды "Краснополь".
Недавние обстрелы Талаковки также были попыткой уничтожить позиции морпехов, включительно с боеприпасами.
О месторасположении складов враг узнает благодаря аэроразведке и сети информаторов, которая, скорее всего, на освобожденных территориях не уничтожена нашими спецслужбами окончательно. ВСУ действуют так же.
Важно, что склад в Старой Николаевке был далеко не единственным и не основным, поэтому группировки войск под Горловкой не будут страдать от нехватки боеприпасов.
Такие ситуации в очередной раз демонстрируют, почему в США запретили Украине использовать "Джавелины" на Донбассе. Они вообще должны храниться на Западной и Центральной Украине, подальше от фронта. И это будут контролировать непосредственно американцы. В условиях войны, когда врагу удается находить наши склады и вести прицельный огонь, нахождение такого оружия неподалеку от фронта было бы рискованным. Но польза от "Джавелинов" - разве что политическая, потому что в боях на Донбассе они не "засветятся" вплоть до момента, когда террористы возобновят танковое наступление. А это сомнительно.
Кроме этого, обстрел Старой Николаевки в очередной раз напомнил, что жители условного Торецка постоянно живут под прицелом. Расстояние до него от Горловки ближе.
Также стоит обратить внимание на то, что в результате обстрела Старой Николаевки о раненых местных не сообщалось. Огонь был прицельный. Несколько дней назад в соцсетях жители Горловки писали, что под видом бойцов "Кальмиуса" в город приехали кадровые россияне. Украинские же военные уже давно научились различать, кто именно стреляет. И когда огонь ведут россияне, он гораздо более прицельный, нежели у боевиков. А это уже свидетельствует о том, что Москва бросает значительные силы на то, чтобы отбросить нашу армию подальше от окраин города.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Раде предлагают облегчить жизнь «евробляхерам»
|Без серой зоны. Почему на Донбассе все больше пленных
|Конгресс США одобрил $250 млн и летальное оружие для Украины
|Путин: Россия может признать выводы о крушении «Боинга» на Донбассе в случае своего полноценного участия в расследовании
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Украина договорилась с ЕИБ о кредите на €211 миллионов
|Договорнякгейт. Как Аваков «схватил за мячики» региональную элиту страны
|Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
|Следствие: «Боинг» над Донбассом сбили из «Бука» российской бригады
|Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО Украины
|Комплимент Левочкина: Кому на самом деле выгодно «сбить» Гриценко
Это интересно
|Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
|Дебют смартфона HTC U12+: две двойные камеры и технология Edge Sense 2
|Google и LG представили дисплей сверхвысокого разрешения для VR-шлемов
|Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими
|SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками
|Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone
|Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни