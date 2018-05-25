Тыловая война: Зачем боевики ударили по Старой Николаевке

Андрій Коваленко / Depo.ua

Бои под Горловкой, на окраины которой практически вышла наша армия, не утихают. После того, как бойцы 24-й мехбригады зашли в поселок Южное под Горловкой, в оккупированный город стянули значительные силы из Донецка. В частности, в Горловку прибыли элитные подразделения боевиков "Сомали" и "Кальмиус". Боевые действия ведет также "Пятнашка". По самому Южному бьют из минометов, а вылазка вражеской ДРГ 21-го мая стоила жизни двум нашим воинам. Террористы также несут потери. Известно приблизительно о 10 убитых.

Кроме этого, под Горловкой напряженная ситуация на север от города, в районе Новолуганского, где контролирует ситуацию "Донбасс-Украина", еще и очень успешно - в плен не так давно были взяты трое боевиков. Традиционно горячее в Зайцево, которое уже больше года не сходит с передовиц войны. Там практически доходит до уличных боев, а расстояние между нашими и вражескими позициями составляет 500-1000 метров.

В ООС сообщили, что за минувшие сутки враг совершил 36 обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе, 12 из которых из артиллерии. Из 120-мм минометов прилетело по Торецку.

Но наиболее важное и интересное сообщение касалось Старой Николаевки (бывшая Правдовка), по которой террористы стреляли из 152-мм пушек.





В Старой Николаевке до войны проживало около 500 человек. Расстояние до Горловки по автодорогам - 40 км. Но, если говорить об огневом расстоянии - около 30 км.

Огонь велся из Комсомольского района Горловки. По селу около 5 утра выпустили 17 снарядов 152-мм калибра. Один попал в военный склад, который располагался неподалеку от села, в подвальном помещении двухэтажного здания. Снаряды сдетонировали, интенсивность взрывов по состоянию на 8 утра уменьшалась. Хотя власть пригнала в село автобусы, чтобы эвакуировать местное население. Снаряды взрываются на расстоянии 800-1000 метров от Старой Николаевки.

ВСУ открыли ответный огонь и уничтожили 2 гаубицы и артиллерийские склады врага. Кроме этого, в боях с ВСУ погибли четыре боевика, а еще пятеро были ранены.

Стоит отметить, что подобные прицельные удары по нашим тылам происходят регулярно. Как ВСУ, так и боевики пытаются уничтожать склады с боеприпасами. Только вот нашей армии, из-за "Минска" и запрета отдельных генералов на ведение артиллерийского огня, чаще всего приходится делать это усилиями диверсионных групп. Террористы же стреляют крупным калибром.

Весной 2017-го боевики обстреливали тылы под Волновахой, а также стреляли по Ольгинке и Графскому, где были наши склады. Использовали снаряды "Краснополь".

Недавние обстрелы Талаковки также были попыткой уничтожить позиции морпехов, включительно с боеприпасами.

О месторасположении складов враг узнает благодаря аэроразведке и сети информаторов, которая, скорее всего, на освобожденных территориях не уничтожена нашими спецслужбами окончательно. ВСУ действуют так же.

Важно, что склад в Старой Николаевке был далеко не единственным и не основным, поэтому группировки войск под Горловкой не будут страдать от нехватки боеприпасов.

Такие ситуации в очередной раз демонстрируют, почему в США запретили Украине использовать "Джавелины" на Донбассе. Они вообще должны храниться на Западной и Центральной Украине, подальше от фронта. И это будут контролировать непосредственно американцы. В условиях войны, когда врагу удается находить наши склады и вести прицельный огонь, нахождение такого оружия неподалеку от фронта было бы рискованным. Но польза от "Джавелинов" - разве что политическая, потому что в боях на Донбассе они не "засветятся" вплоть до момента, когда террористы возобновят танковое наступление. А это сомнительно.

Кроме этого, обстрел Старой Николаевки в очередной раз напомнил, что жители условного Торецка постоянно живут под прицелом. Расстояние до него от Горловки ближе.

Также стоит обратить внимание на то, что в результате обстрела Старой Николаевки о раненых местных не сообщалось. Огонь был прицельный. Несколько дней назад в соцсетях жители Горловки писали, что под видом бойцов "Кальмиуса" в город приехали кадровые россияне. Украинские же военные уже давно научились различать, кто именно стреляет. И когда огонь ведут россияне, он гораздо более прицельный, нежели у боевиков. А это уже свидетельствует о том, что Москва бросает значительные силы на то, чтобы отбросить нашу армию подальше от окраин города.