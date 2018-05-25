Раде предлагают облегчить жизнь «евробляхерам»

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей)" (№ 8398).

В настоящее время текст проекта обнародован на сайте Рады и направлен на рассмотрение профильного комитета, передает Depo.ua.

Законопроект призван решить ситуацию, которая сложилась в связи с вынужденным массовым ввозом на таможенную территорию Украины автомобилей из стран Европейского Союза.

Так, законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которым снижаются ставки акцизного налога на бывшие в употреблении транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с кривошипно-шатунным механизмом с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2200 куб. см и на транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем).

Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя вне зависимости от года выпуска транспортного средства.

Предполагается, что снижение акцизного налога в свою очередь повлечет за собой снижение суммы налога на добавленную стоимость, поскольку база его начисления учитывает также сумму начисленного акциза.

Определенные законопроектом условия предлагается распространить на уже ввезенные с территории стран ЕС автомобили, при условии осуществления их первой регистрации в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день только по официальной статистике таких автомобилей в Украине - около 2 миллионов.

При условии официального растаможивание подержанного автомобиля с ЕС его конечная стоимость в среднем возрастает более чем вдвое.

При этом главным фактором такого роста является не таможенные платежи, тем более, что отмена ввозной пошлины на транспортные средства, которые классифицируются по соответствующим кодам УКТ ВЭД, уже предусмотрена ст. 29-1 и Приложением I-А Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Отмечается, что отмена ввозной пошлины способна снизить стоимость таких автомобилей в незначительной степени, тогда как главным фактором, который влияет на рост стоимости, является неадекватные размеры акцизного налога на подержанные автомобили, которые в десятки раз превышают соответствующие ставки для новых автомобилей с аналогичным рабочим объемом цилиндров двигателя.

Так, по правилам действующего законодательства, в случае ввоза на таможенную территорию Украины с территории страны ЕС легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя 2000 куб. см 2010 года выпуска стоимостью 4000 евро необходимо уплатить:

- 10% ввозной пошлины - 400 евро;

- 2,441 евро за 1 куб. см. акцизного налога - 4 882 евро;

- 20 % НДС - 1 856 евро;

Стоимость после растаможки - 11 138 евро.

В случае принятия законопроекта конечная стоимость автомобиля должна снизиться почти вдвое:

- 10% ввозной пошлины - 400 евро;

- 0,267 евро за 1 куб. см акцизного налога - 534 евро;

- 20 % НДС - 986 евро;

Стоимость после растаможки- 5 920 евро.

Кроме того, как предусматривает законопроект, во время первой регистрации также потребуется оплатить сбор на общеобязательное государственное пенсионное страхование от 3 до 5% в зависимости от стоимости авто.