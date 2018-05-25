Без серой зоны. Почему на Донбассе все больше пленных

Одним из важных особенностей последних двух лет войны на Донбассе стало резкое уменьшение "серой зоны", которая разделяет позиции сторон.

В связи с этим резко активизировалась война разведывательно-диверсионных групп непосредственно на "нуле". И вслед за этим возросло количество случаев попадания в плен как наших военнослужащих, так и боевиков из состава российско-оккупационных войск.

Так, только за этот год произошло минимум три случая задержания пророссийских боевиков на поле боя и с оружием.

20 января 2018 года в районе Широкино произошло боестолкновение сил АТО с ДРГ боевиков, вследствие которого один боевик был взят в плен.

11 марта на участке ответственности одной из бригад на Луганщине был взят в плен российский военнослужащий, имевший при себе российские документы и автомат.

Последний по времени случай произошел 20 мая, когда на участке фронта Новолуганское-Доломитное разведгруппа 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбас-Украина" 54-й мотопехотной бригады разгромила наблюдательный пункт противника и взяла в плен сразу трех "военнослужащих армии ДНР".

Обстоятельства рейда не совсем понятны - по "героической" версии наши военные, выйдя втихую на вражескую позицию обнаружили боевиков, распивающих спиртные напитки в своем блиндаже. Вместо того, чтобы уничтожить их было принято решение взять их всех в плен. Для этого наши разведчики подошли к блиндажу и на чистом русском языке якобы дали команду строиться типа "приехало командование". Судя по интервью одного из наших бойцов, боевики вышли, построились и... попали в плен.

Даже на первый взгляд история "шита белыми нитками". Начиная с отсутствия дежурного дозорного, что на первой линии вообще вещь невообразимая и заканчивая смелостью разведчиков, которые явно не имели никакой информации о том, сколько человек в блиндаже и как они настроены. А в ночных условиях вряд ли нашлись желающие получить из темноты автоматную очередь или гранату под ноги.

Думается, что все было проще и единственный ликвидированный в ходе рейда боевик был именно на дежурстве. В результате грамотных действий разведчиков он был ликвидирован, а дальше уже под угрозой закидывания блиндажа гранатами сдались и остальные. Ну а несколько нафантазированное интервью - это нормальная история для любой войны.

Отметим, что все захваченные в плен боевики - местные жители, родом из Горловки и Енакиево. Уничтоженный террорист тоже украинец по паспорту, но уроженец России. До февраля 2014 г. служил в спецподразделении МВД "Беркут". После Революции Достоинства перебрался на Донбасс, активно воевал в составе бандформирований.

Были и случаи с обратным знаком. За последние полгода в плен к боевикам попал и минимум один наш военнослужащий - из состава 58-й бригады на Луганщине. Произошло это в ноябре 2017 г.

Дальнейшая судьба пленных, захваченных на поле боя, вполне предсказуема - они попадают в списки на обмен и рано или поздно возвращаются. При этом нельзя не сказать, что согласно международному законодательству захваченные ВСУ местные жители с оружием в руках не могут попадать под статус "военнопленных". А вот граждане РФ или других стран - вполне, хотя тут больше подходит статус "террориста".

Так, за 2017 год зафиксированы два случая попадания в плен российских военных. 28 июня в результате боестолкновения в Луганской области в плен попал военнослужащий контрактной службы Виктор Агеев. Хотя Министерство обороны России до сих пор утверждает, что он уволен со службы и воевал на Донбассе добровольцем, однако его мать и он сам в интервью ТВ говорит обратное.

И наконец, 30 июня военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с пограничниками Херсонского отряда задержали двух россиян, которые на поверку оказались пограничниками из кинологической группы резервной заставы в/ч 9930: прапорщиком Владимиром Кузнецовым из Благовещенска и старшим лейтенантом начальником той же заставы Кулубом Аскаром из Морозовска (Ростовская область). По их версии они заблудились в ходе учений.

Еще одной проблемой для нас остаются тела военнослужащих, которые остаются в руках врага в случае неудачного развития ситуации. Время от времени разведгруппы попадают в ситуации (минное поле, обстрел противником), когда вынести тела погибших товарищей нет никакой возможности.

Эти тела попадают в руки боевиков и становятся предметом для "плясок на костях" - разнообразных сюжетов на ТВ. Так было и не так давно, когда в результате одного из боестолкновений под Горловкой в руки противника попали тела военнослужащих 24-й бригады. И хотя они были быстро обменяны, однако российские и местные пропагандисты успели отснять тела разведчиков для своих сюжетов.

Стоит отметить, что в условиях позиционной войны и сокращения "серой зоны" случаев попадания в плен будет все больше - причем с обеих сторон. В этих условиях главное выработать правильную реакцию нашего гражданского общества и не переходить тонкой грани человечности.