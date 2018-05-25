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Конгресс США одобрил $250 млн и летальное оружие для Украины
Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", по которому Украине на помощь в сфере безопасности выделяются $250 млн
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на посольство Украины в США.
Сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальные виды вооружений, определена в объеме $250 млн. Это на $100 млн больше, чем предлагала выделить Палата представителей в 2018 бюджетном году.
В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии в участии в программах обмена информацией. В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.
Проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" должен быть согласован с версией, которая будет принята Сенатом и повторно принята обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись президенту США.
Напомним, в начале мая Комитет по вопросам Вооруженных сил нижней палаты американского Конгресса предложил выделить $250 млн на помощь Украине в сфере обороны в проекте бюджета Пентагона на 2019 год. Отмечалось, что $50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.
В марте сообщалось, что в проекте бюджета США на 2018 финансовый год говорится о выделении более $620 млн на помощь Украине, включая летальную оружие.
Как известно, 2 марта Госдепартамент США одобрил предлагаемую продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн.
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