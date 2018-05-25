Путин: Россия может признать выводы о крушении «Боинга» на Донбассе в случае своего полноценного участия в расследовании

Путин заявил, что Москва может признать выводы международной Совместной следственной группы по катастрофы самолета MH17 только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "РИА Новости".

Путин отметил, что не успел ознакомиться с текстом доклада, но может "сказать сразу", что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать "полноценное участие в расследовании".

"Наше отношение к делу следующее: мы сначала предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают.

Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", - заявил президент РФ.

"Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основывается то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании.

Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - добавил он.

Ранее международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

В СБУ заявили, что следствие установило лиц, причастных к сбиванию самолета рейса МН17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.