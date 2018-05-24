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Украина договорилась с ЕИБ о кредите на €211 миллионов
23:08 24.05.2018 |
Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании в сумме 211 миллионов евро. Подписание состоялось в четверг в ходе визита Премьер-министра Владимира Гройсмана.
Сообщает корреспондент Укринформа.
Речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ (проект «Программа повышения надежности подстанций») и финансовом соглашении между ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» и ЕИБ.
Подписанные соглашения позволят привлечь кредитные средства ЕИБ для финансирования проекта в сумме 136 млн евро, которые предоставляются под государственные гарантии на длительный срок (15 лет) с низкими процентными ставками.
Целью проекта «Программа повышения надежности подстанций» является повышение эффективности и надежности работы ОЭС Украины для ее интеграции с сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) путем замены устаревшего оборудования и автоматизации подстанций юго-восточного региона Украины.
Также Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о финансировании проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» на 75 млн евро.
Целью меморандума является подтверждение совместных намерений украинской стороны и ЕИБ завершить согласование и подписание финансового контракта на финансирование проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» в течение 2018 года.
Для поддержки работы в направлении безопасности дорог в Украине ЕИБ в тесном сотрудничестве с правительством Украины разработал проект по повышению безопасности автомобильных дорог в городах Украины, призванный улучшить безопасность дорог в Украине путем инвестиций в соответствующую инфраструктуру.
В декабре 2017 года Совет директоров ЕИБ утвердил предложение финансирования проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» в размере 75 млн евро. Кроме того, в декабре 2017 года утвержден грант на техническую помощь для поддержки проекта.
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