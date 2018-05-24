Договорнякгейт. Как Аваков «схватил за мячики» региональную элиту страны

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Уголовное дело о коррупции в украинском футболе, в которой подозревают более 30 украинских клубов, может иметь явно выходящие за рамки "аполитичного" спорта последствия.

На этой неделе Министерство внутренних дел ошарашило любителей футбола неожиданным заявлением о том, что правоохранителями проведена целая облава по выявлению договорных матчей. Полицейские провели около 40 обысков в футбольных клубах, у функционеров, судей и тренеров, которые дали возможность обвинить в организации договорных матчей сразу 35 клубов из всех футбольных лиг. В целом фигурантами скандала стали 328 человек.

Среди клубов, подозреваемых в договорняках, немало и команд из элитного дивизиона. Грандов украинского футбола в лице "Динамо" и "Шахтера" скандал не зацепил, но не прошел мимо бронзовых призеров последнего чемпионата полтавской "Ворсклы", занявшей четвертое место луганской "Зари", а также донецкого "Олимпика" и "Зирки" из Кропивницкого. Что касается низших лиг, то в скандале оказались замешаны все лидеры Первой лиги: киевский "Арсенал", ФК "Полтава" и черниговская "Десна", а также "Говерла" из Ужгорода, киевская "Оболонь", харьковский "Гелиос" и многие другие.

Уже после того как информация об обысках и обвинениях была обнародована, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, президент ФФУ Андрей Павелко и первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий дали брифинг, на котором рассказали, что облава 22 мая готовилась не один год, но все делалось в тайне, чтоб "не спугнуть" футбольных коррупционеров. Теперь же дело за следствием и судами, которые и должны обеспечить, чтобы все, замешанные в договорных матчах, понесли заслуженное наказание.

Закончится ли весь этот грандиозный скандал тюремными сроками для персонально виновных и спортивными санкциями, вроде лишения медалей, очков или понижения в классе, для клубов - или дело будет медленно и печально спущено на тормозах, как это часто бывает в Украине, говорить пока, разумеется, рано. Но, как бы то ни было, а скандалов подобного масштаба вокруг договорных матчей в Украине еще не было, а произошедшее не сможет не сказаться положительно на украинском футбольном хозяйстве, где договорняки, если верить посвященным, явление достаточно обыденное. Теперь, даже если фигуранты и отделаются одним только испугом, играть будут все же честнее хотя бы из-за страха оказаться жертвой какой-нибудь следующей облавы.

Но есть во всей этой истории и политический аспект, не менее важный чем спортивный и юридический. В первую очередь нужно отметить, что столь масштабная борьба с договорными матчами стала принципиально возможна лишь после того, как вступил в силу Закон "О предотвращении влияния коррупционных преступлений на результаты официальных спортивных мероприятий", который создал юридическую базу для борьбы с договорняками, установив за соответствующие действия уголовную ответственность. Одним из авторов этого документа, напомним, был народный депутат и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Однако так вышло, что вместе с юридическим базисом для очищения украинского футбола в стране также появилась площадка для политического пиара целой группы людей, а также очередной механизм использования "игры миллионов" в качестве инструмента политической борьбы.

Нетрудно заметить, что сегодня на теме борьбы с договорняками пиарятся все причастные к процессу люди. Это в первую очередь министр внутренних дел Арсен Аваков, чье детище Нацполиция занимается этим делом непосредственно, генпрокурор Юрий Луценко, специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий (являющийся по совместительству вице-президентом ФФУ) и многие другие. И для многих из них пиарная составляющая отнюдь не самая важная во всей этой истории. Учитывая, что за большинством украинских футбольных клубов стоят всеукраинского или регионального масштаба олигархи, находящаяся под следствием о договорных матчах команда может стать достаточно эффективным инструментом влияния на них.

Таким образом, в первую очередь Аваков, являющийся одной из ключевых фигур партии "Народный фронт", в преддверии президентских и парламентских выборов может подвесить на крючок футбольной коррупции очень немалое число влиятельных людей.

Даже бросив беглый взгляд на список подозреваемых клубов, можно увидеть немало звучных фамилий. "Ворскла" - это олигарх и народный депутат Константин Жеваго, "Заря" - это экс-"регионал" и крупный бизнесмен Евгений Геллер, за ужгородской "Говерлой" маячит тень соратника Виктора Медведчука Нестора Шуфрича, за "Оболонью" - президент одноименной пивоваренной компании и народный депутат трех созывов Александр Слободян, президент черниговской "Десны" - депутат Киеврады, член Совета предпринимателей при Кабмине Владимир Левин, харьковский "Гелиос" - это известный в Харькове бизнесмен Александр Гельштейн. И за каждым из остальных клубов, попавших в поле зрения правоохранителей, также стоят влиятельные люди, особенно в своих регионах.

Для "Народного фронта" в преддверии выборов такое положение вещей может оказаться очень кстати. К тому же совсем нельзя исключать, что украинцам показали далеко не все, что есть в закромах Нацполиции, и в рукаве у Авакова припрятаны кое-какие козыри, при помощи которых можно пробовать склонять тех или иных людей к сотрудничеству. Похоже, у "фронтовиков" теперь во многих регионах не должно возникнуть достаточно характерных проблем с избирательной агитацией, наружной рекламой, арендой помещений для партийных мероприятий и т. д.

Но не только Аваков и "Народный фронт" попытаются получить свою выгоду от Договорнякгейта, рычаги влияния на ситуацию имеют также генпрокурор Луценко и антикоррупционный прокурор Холодницкий, каждый из которых по долгу службы просто обязан осуществлять надзор за следствием. Не исключено, что с какой-то стороны к футбольному скандалу может пристроиться даже НАБУ. Не нужно напоминать, что все эти люди ведут каждый свою игру, и футбольный скандал добавит и без того запутанному политическому пасьянсу новых сложностей.

