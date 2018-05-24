Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Об этом в четверг, 24 мая, сообщается на сайте Белого дома.

В письме, направленном в адрес Ким Чен Ына, Дональд Трамп подчеркнул, что он был очень рад запланированной встрече, однако Северная Корея своими последними заявлениями продемонстрировала "открытую враждебность". И поэтому президент США считает запланированную встречу несвоевременной.

Встреча Трампа и Кима была на грани срыва

Двумя днями ранее Трамп дал понять, что не исключает возможности срыва встречи. "Было бы большой ошибкой думать, что Ким Чен Ын может переиграть Трампа", - заявил во вторник, 22 мая, телекомпании Fox вице-президент США Майк Пенс .

Еще раньше, в среду, 16 мая, Северная Корея пригрозила отменить саммит, если Соединенные Штаты будут настаивать на полном отказе Пхеньяна от ядерного арсенала. "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван .

В четверг, 24 мая, СМИ сообщили о том, что Северная Корея разрушила расположенный на северо-востоке ядерный полигон "Пунгери". По данным южнокорейского агентства Yonhap, в течение дня был произведен ряд взрывов.