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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
17:19 24.05.2018 |
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Об этом в четверг, 24 мая, сообщается на сайте Белого дома.
В письме, направленном в адрес Ким Чен Ына, Дональд Трамп подчеркнул, что он был очень рад запланированной встрече, однако Северная Корея своими последними заявлениями продемонстрировала "открытую враждебность". И поэтому президент США считает запланированную встречу несвоевременной.
Встреча Трампа и Кима была на грани срыва
Двумя днями ранее Трамп дал понять, что не исключает возможности срыва встречи. "Было бы большой ошибкой думать, что Ким Чен Ын может переиграть Трампа", - заявил во вторник, 22 мая, телекомпании Fox вице-президент США Майк Пенс .
Еще раньше, в среду, 16 мая, Северная Корея пригрозила отменить саммит, если Соединенные Штаты будут настаивать на полном отказе Пхеньяна от ядерного арсенала. "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван .
В четверг, 24 мая, СМИ сообщили о том, что Северная Корея разрушила расположенный на северо-востоке ядерный полигон "Пунгери". По данным южнокорейского агентства Yonhap, в течение дня был произведен ряд взрывов.
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