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Следствие: «Боинг» над Донбассом сбили из «Бука» российской бригады
13:48 24.05.2018 |
Малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС России, который базируется в российском городе Курск.
Об этом было объявлено на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию падения самолета рейса МН17.
Глава уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисен в своем выступлении заявил, что следственная группа пришла к выводу, что именно этот ЗРК "Бук" совпадает по отличительным признакам с тем, который сбил малазийский "Боинг".
В частности, на тягаче, перевозившем боевую технику, и на самом ЗРК частично удалось различить бортовой номер, а также отметку, которая указывает на центр тяжести, которую наносят при перевозке тяжелых грузов.
Также по видеокадрам удалось установить сходство между информацией, предоставленной свидетелями.
"Мы пришли к выводу, что "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск", - сказал он.
Руководитель федеральной полиции Австралии Дженнифер Хурст рассказала, что самолет был сбит ракетой серии 9М38.
Часть ракеты, где был размещен двигатель ракеты, нашли на территории Украины в сентябре 2016 года.
"На оболочке был найден номер, указывающий на код производителя, - предприятие расположено в Московской области, год производства - 1986, также указан серийный номер ракеты", - сказала она.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.
В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.
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