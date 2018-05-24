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Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО Украины
13:15 24.05.2018 |
Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины, в списке юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указано ООО "ВМ Трансфер ЛТД2 (WM Transfer Ltd, Литва).
Данные санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
На данную компанию также распространяются и другие санкции, в том числе: запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисов, в т.ч. к 40 субдоменам. Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".
Санкции вводятся на срок три года.
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