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Комплимент Левочкина: Кому на самом деле выгодно «сбить» Гриценко
10:18 24.05.2018 |
Один из столпов "Оппоблока" Сергей Левочкин назвал экс-министра обороны Анатолия Гриценко вероятным победителем президентских выборов. В соцсетях это вызвало настоящий фурор. Некоторые "ЛОМы" разглядели в этом заявлении поддержку Гриценко со стороны олигархата.
Гриценко оправдывается, говорит о попытках власти испачкать его связями с олигархами. По этой логике получается, что на Банковой попросили Левочкина похвалить Анатолия Степановича, чтобы так дискредитировать. Полный абсурд.
Если же серьезно, то, похоже, Гриценко дают понять, что он - лишний на оппозиционном фланге. И его оттуда будут выжимать. В конце концов, экс-министр обороны сам создает поводы. Сбор им "политмелочи" - Добродомова с его "Народным контролем", а еще раньше - экс-нардепа Егора Фирсова с "Альтернативой" - имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, Гриценко, который страдает от дефицита VIP-спикеров, получает эффективных медиа-персон. С другой - чуть ли не за каждой из таких фигур тянется шлейф скандалов.
Возьмем того же Добродомова. Еще в 2016 году его фамилия фигурировала в переписке со взломанной почты бывшего шеф-редактора телеканала "Интер", гражданки РФ Марии Столяровой, впоследствии выдворенной из Украины. На скриншотах, опубликованных в Интернете, есть разговор Столяровой со своим коллегой из России Муравьевым, где речь идет и об этом господине.
Эта история за два года забылась. Но на прошлой неделе в МВД открыли уголовное производство относительно незаконного вмешательства в работу премьер-министра по так называемым "пленкам Онищенко". Можно предположить, что в ходе расследования очередь дойдет и до Добродомова, который в 2015-м был одним из главных "разоблачителей" деятельности правительства Яценюка. Особенно во время скандала с экс-председателем Госфининспекции Николаем Гордиенко.
Учитывая, что Гриценко сейчас ведет переговоры с рядом других политических "мелкочленов", неприятные сюрпризы из-за их скелетов в шкафах для него еще впереди. А ключевые конкуренты Гриценко за оппозиционный электорат - Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и их технические кандидаты - этим воспользуются. Чтобы сбить конкурента как можно раньше.
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