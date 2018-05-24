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США заблокировали полмиллиона зараженных Россией компьютеров: Планируется атака на Украину
08:44 24.05.2018 |
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заблокировало сервер, который руководил сетью из 500 тыс. зараженных компьютеров.
В ФБР эти компьютеры связывают с Россией, передает Depo.ua со ссылкой на Daily Beast.
Сотрудники ФБР пытались предотвратить деятельность так называемого VPN-фильтра, связанного с группой под названием Fancy Bear. Данное объединение американские спецслужбы подозревали во взломе серверов национального комитета "Демократической партии" США в 2016 году. В ведомстве считают, что группа связана с Россией.
Издание пишет, что данные компаний Cisco и Symantec указали на наличие вредоносной программы на компьютерах в 54 странах.
Агентство Reuters сообщает, что, по данным Cisco, наибольшее количество инфицированных вредоносным программным обеспечением VPN-фильтров зафиксировано в Украине. Это свидетельствует, что Россия планирует нападение на Украину.
В СБУ заявили, что Россия готовит широкомасштабную кибератаку перед финалом Лиги чемпионов, который состоится в Киеве в субботу.
Напомним, в ноябре СМИ писали, что ФБР США в течение года уклонялось от сообщения американским официальным лицам о том, что их электронные почтовые ящики подвергались российским хакерским атакам.
В прошлом году хакеры из группы Fancy Bear с 15 марта по 12 апреля пытались проникнуть в базы данных движения Эммануэля Макрона "Вперед".
Как известно, "Демократическая партия" США сообщила о взломе компьютерных систем национального комитета в середине июня 2016 года. 22 июля проект Wikileaks выложил около 20 тысяч писем, доступ к которым получили хакеры. Штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон обвинил в причастности к взлому российские спецслужбы. Россия отвергает выдвинутые обвинения.
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