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Почему проваливаются атаки экспортеров на доллар
23:53 23.05.2018 |
У экспортеров третий день подряд не получается взвинтить курс доллара. Все, что им удалось 23 мая - это приподнять его на полкопейки и зафиксировать межбанк в рамках 26,07-26,0850 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Шире этого коридора они не могли растолкать цены на протяжении всего дня.
«Сегодня рынок практически без колебаний на уровне 26,07-26,09 грн./$», - подтвердил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Финансисты выделяли сразу несколько составляющих, формировавших цену доллара.
«Сегодня работало сразу несколько факторов: реакция рынка на размещение Минфином долларовых и гривневых ОВГЗ на $272 млн и 165 млн грн., соответственно, высокий уровень гривневой ликвидности вследствие продолжающихся возмещений НДС и стабильные настроения наличного рынка», - перечислил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Хотя того же возмещения НДС Госказначейство в среду перечислило не очень много - около 1 млрд. грн. Это, конечно, не 100-200 млн., которые предприятия получали с начала этой недели, но еще не 5-6 млрд. грн., которые бизнес рассчитывает получить в этом месяце. Собственно, потому курс доллара не удалось сильно поднять, как рассчитывали крупные корпорации.
К тому же банкиры отмечают растущие объемы скупки валюты в отделениях и обменниках. Это еще не деньги футбольных болельщиков, траты которых в Киеве активно обсуждаются накануне матча Ливерпуля с Реалом в рамках финала Лиги Чемпионов. Финансисты считают, что это накопления украинцев, которые активно конвертируются под отпускной сезон. Если раньше на межбанке ежедневно перепродавалось порядка $10-15 млн., скупленных у населения, то сегодня казначеи говорили уже о $20-25 млн.
Из продавцов доллара сегодня более всего отличился Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрэксимбанк, ING Bank. А из покупателей - Укрсоцбанк, УкрСиббанк и ProCredit Bank. Ну и, конечно же, Нацбанк, который продолжает перевыполнять планы по закупке валюты: по разным оценкам, он приобрел $15-20 млн. в диапазоне 26,07-26,09 грн./$.
Совсем немного изменились долларовые цены в банковских отделениях.
«Наличный рынок открылся вчерашними котировками 25,96-26,01 грн./$, к середине дня они минимально подросли до 25,98-26,02 грн./$», - уточнил Куринной.
Экспортеры не перестают надеяться на заметное подорожание доллара, и банкиры верят, что им удастся его получить уже 24 мая.
«Завтра ждем движения вверх», - подчеркнул начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Плавного роста курса ждут с самого утра.
«Думаю, старт межбанка будет происходить в рамках 26,08-26,10 грн./$, а дальнейшее движение будет зависеть от текущих выплат по НДС. Если бизнес получит крупные возмещения, то котировки могут идти вверх», - допустил Юрий Гриненко.
Перечислений Госказначейства по НДС ждут в пятницу и сразу после праздника Троицы - 29 и 31 мая.
Теоретически на настроения межбанка могло бы повлиять и завтрашнее заседание монетарного комитета Национального банка. Однако финансисты не ждут от регулятора пересмотра размера учетной ставки - с нынешних 17% годовых. Или сколько-нибудь значимых изменений в действующие кредитные правила.
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