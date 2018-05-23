Как в Днипре Филатов сражался с депутатами из-за «Прозорро»

Олег Чорний / Depo.ua

В горсовете Днипра в очередной раз пытались "продавить" "альтернативные" правила проведения электронных закупок.

Еще с 2016 года все подразделения Днипровского горсовета должны проводить закупки на более 3 тыс. грн исключительно по "Прозорро". На сегодняшней сессии исключением были только депутатские средства, где "допорог" составлял 200 тыс. грн. Именно по причине этих предельных "порогов" в сессионном зале и начались споры, которые вызвали возмущение и очень эмоциональную реакцию со стороны городского главы Бориса Филатова.

Рассмотрение вопроса об увеличении допорога для коммунальщиков до 200 тыс. грн было запланировано в четвертом блоке повестки дня. Несмотря на предыдущие месяцы "покорности" депутатского корпуса, казалось, что мэрское большинство проголосует данный вопрос традиционно единогласно. Однако Филатов заявил, что хочет услышать консолидированную позицию депутатов еще до голосования по этому вопросу. Впоследствии стало понятно, почему мэр был настолько настойчив.

"Мы не отказываемся от "Прозорро", просто приводим наши решения в соответствие с действующим законодательством, - пояснил заместитель городского главы Михаил Лысенко. - Мы даже карандаши не можем купить оперативно, если сумма договора превышает 3 тыс. грн. А если сломается двигатель в лифте, который стоит 45 тыс. грн, мы должны ждать 45 дней, пока пройдет тендер, а людям все это время ходить пешком".

В своем комментарии заместитель городского главы промолчал о том, что этим же проектом решения допороговый уровень закупок на выполнение работ увеличивался до 1,5 млн. грн. А это уже другие деньги и другие возможности для чиновников. И "мантра" о 200 тысячах смахивает на попытку отвлечь внимание именно от части документа о "допороге" для работ.

Это уже не первая попытка команды Филатова протянуть через сессию отказ от "Прозорро". В частности, в апреле 2016 года прозрачные закупки по решению сессии "перенесли" на месяц, из-за якобы срочной необходимости выполнять работы в сфере ЖКХ. В декабре 2016 года отдельные коммунальные предприятия пытались самовольно повысить для себя допороговый уровень до 200 тыс. грн, однако в дело вмешался суд, не позволив этого сделать.

Сегодня депутатский корпус Днипра, к удивлению, занял оппозиционную позицию. Сначала глава фракции "Оппоблок" Наталья Начарьян заявила, что это, по сути, отказ от "Прозорро", поскольку сейчас при проведении тендеров видны все договора, все дополнительные соглашения, и можно контролировать процессы. А вот о допороговых закупках публикуются далеко не все документы, что составляет большие коррупционные риски.

Против решения выступили также и "промэрские коалицианты" - фракции "Самопомичь" и БПП. У руководителя "порошенковцев" Камиля Примакова аргументация была несколько иной. "Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект, в котором предлагается снизить уровень допороговых закупок до 50 тыс. грн. Давайте дождемся, что решат нардепы, а потом будем принимать решение", - отметил он.

Руководитель фракции "Громадськая сила" Загид Краснов заявил, что его политическая сила не будет голосовать за проект решения, однако готова обсуждать незначительное увеличение допороговых закупок, потому что сумма размером 3-5 тыс. грн - это действительно небольшие средства.

Депутат Вадим Рублевский был более категоричен: "Борис Альбертович, в том, что депутаты негативно относятся к проекту решения, есть и ваша вина. Если бы вы реагировали на доклады контролирующих органов о нарушениях со стороны ваших подчиненных при проведении тендеров и наказывали виновных, то сейчас бы такой ситуации не возникло".

В конце концов автор проекта решения, "укроповец" Владимир Панченко назвал депутатов "блудницами, которые хотят выглядеть святее Папы Римскього" и заявил, что "Прозорро" выгодно по цене, но качественного товара через систему не купишь.

Похоже на то, что Филатов заранее знал, что решение по "Прозорро" не пройдет, поэтому в конце обсуждения вытащил, как ему казалось, туз из рукава - вынес с голоса проект решения об уменьшении уровня допороговых закупок с 200 тыс. грн до 3 тыс. грн для так называемых депутатских средств. Причем данный проект решения был уже распечатан, и его оперативно разнесли по столам депутатов. "Я специально дал высказаться всем, однако предупредил, что давайте быть честными. Я, конечно, Чебурашка, у которого нет друзей, но не лопух. Если вы говорите, что "Прозорро" - революция в борьбе с коррупцией, то начните с себя. Проголосуйте за это решение, и будете в одинаковых условиях с коммунальщиками. Я посмотрю, как вы потратите свои 2 млн грн, получив 3 тыс. на допороговых закупках", - заявил он и покинул сессионный зал, вернувшись лишь тогда, когда депутаты должны были голосовать за его проект решения.

В итоге "шантаж" Филатова не прошел. Депутаты приняли решение о снижении уровня допороговых закупок при использовании депутатских средств и провалили проект "филатовца" Панченко. Таким образом, депутаты выдержали удар городского главы, но Филатов, очевидно, надеется взять реванш. По окончании сессии он заявил, что через месяц-два или в следующем году, но депутаты все равно придут к нему просить отменить решение о депутатских средствах, и он в этом уверен.

Понятно, почему для команды Филатова данный вопрос так важен. Тот же Лысенко признался, что сейчас у города много средств, и их необходимо тратить. А разыгрывать по 1,5 млн грн. на работах без "Прозорро" - это большое искушение. Таким образом, в горсовете представители всех политических сил начали "показывать зубы" городскому главе, давая понять, что не собираются делить с ним ответственность за вероятные "коррупционные риски", которые могут последовать вслед за резким повышением сумм для допороговых закупок.