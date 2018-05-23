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Рост промпроизводства в Украине в апреле-2018 ускорился до 3% - Госстат
18:44 23.05.2018 |
Промышленное производство в Украине в апреле 2018 года выросло на 3% по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2018 к апрелю-2017 возросло на те же 3%, тогда как в марте-2018 к марту-2017 – на 1,6%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в апреле этого года промышленное производство уменьшилось на 5%, а с учетом сезонного фактора – на 0,6%.
По итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6% с 2,4% по итогам трех месяцев, в том числе в добывающей промышленности – с 2,3% до 3,1%, в поставке электроэнергии, газа и пара – с 2,1% до 3,6%. Однако в перерабатывающей промышленности зафиксировано его замедление с 2,5% до 2,2%.
Госстат уточняет, что в апреле-2018 к апрелю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 0,8%, добывающая промышленность – на 5,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 8,6%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в апреле-2018 возросло по сравнению с апрелем-2017 на 3%, в Донецкой области - на 11,5%.
Что касается остальных областей, то в апреле текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 14,8%), Волынской (на 8,3%), Полтавской (на 8%,Сумской (на 6,4%), Киевской (на 4%), Черкасской и Черновицкой (на 6,1%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в апреле 2018 г.
|апрель 2018г к марту 2018г, %
|апрель 2018г к апрелю 2017г, %
|январь-апрель2018г к январю-апрелю 2017г, %
|Справочно январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016
|Промышленность всего
|95,0
|103,0
|102,6
|98,8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|98,5
|102,2
|102,4
|99,3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,4
|105,6
|103,1
|92,1
|- добыча каменного и бурого угля
|93,0
|113,2
|101,1
|84,1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96,2
|98,4
|99,8
|99,6
|- добыча металлических руд
|99,0
|109,0
|105,7
|89,4
|Перерабатывающая промышленность
|98,5
|100,8
|102,2
|102,8
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,7
|95,9
|96,4
|105,2
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|89,6
|101,2
|99,1
|106,9
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|93,9
|104,9
|106,6
|104,0
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|101,0
|119,3
|108,0
|79,1
|Производство химических изделий и химической продукции
|92,8
|131,1
|142,7
|96,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|88,2
|97,6
|101,1
|92,6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|108,8
|93,7
|94,5
|109,1
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|97,0
|100,3
|102,3
|98,1
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|97,2
|105,2
|106,8
|104,2
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|57,6
|71,4
|109,4
|93,8
|производство электрического оборудования
|95,5
|86,9
|98,4
|92,1
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|98,9
|101,5
|100,1
|108,7
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|104,5
|126,0
|118,4
|107,5
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|99,8
|100,4
|101,3
|109,1
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|77,3
|108,6
|103,6
|96,0
Данные: Госстат
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