Рост промпроизводства в Украине в апреле-2018 ускорился до 3% - Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2018 года выросло на 3% по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2018 к апрелю-2017 возросло на те же 3%, тогда как в марте-2018 к марту-2017 – на 1,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в апреле этого года промышленное производство уменьшилось на 5%, а с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

По итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6% с 2,4% по итогам трех месяцев, в том числе в добывающей промышленности – с 2,3% до 3,1%, в поставке электроэнергии, газа и пара – с 2,1% до 3,6%. Однако в перерабатывающей промышленности зафиксировано его замедление с 2,5% до 2,2%.

Госстат уточняет, что в апреле-2018 к апрелю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 0,8%, добывающая промышленность – на 5,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 8,6%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в апреле-2018 возросло по сравнению с апрелем-2017 на 3%, в Донецкой области - на 11,5%.

Что касается остальных областей, то в апреле текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 14,8%), Волынской (на 8,3%), Полтавской (на 8%,Сумской (на 6,4%), Киевской (на 4%), Черкасской и Черновицкой (на 6,1%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в апреле 2018 г.

апрель 2018г к марту 2018г, % апрель 2018г к апрелю 2017г, % январь-апрель2018г к январю-апрелю 2017г, % Справочно январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016 Промышленность всего 95,0 103,0 102,6 98,8 Добывающая и перерабатывающая промышленность 98,5 102,2 102,4 99,3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,4 105,6 103,1 92,1 - добыча каменного и бурого угля 93,0 113,2 101,1 84,1 - добыча сырой нефти и природного газа 96,2 98,4 99,8 99,6 - добыча металлических руд 99,0 109,0 105,7 89,4 Перерабатывающая промышленность 98,5 100,8 102,2 102,8 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,7 95,9 96,4 105,2 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 89,6 101,2 99,1 106,9 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 93,9 104,9 106,6 104,0 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 101,0 119,3 108,0 79,1 Производство химических изделий и химической продукции 92,8 131,1 142,7 96,1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 88,2 97,6 101,1 92,6 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 108,8 93,7 94,5 109,1 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 97,0 100,3 102,3 98,1 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 97,2 105,2 106,8 104,2 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 57,6 71,4 109,4 93,8 производство электрического оборудования 95,5 86,9 98,4 92,1 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 98,9 101,5 100,1 108,7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 104,5 126,0 118,4 107,5 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 99,8 100,4 101,3 109,1 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 77,3 108,6 103,6 96,0

Данные: Госстат