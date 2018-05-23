"Конкорд Кэпитал" прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 году на фоне активного роста внутреннего потребления, сообщил генеральный директор инвесткомпании "Конкорд Кэпитал" Игорь Мазепа.

"Наш прогноз находится на одном уровне с ожиданиями Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) - 3,0-3,5%. Основным фактором является внутреннее потребление, триггером или первоначальным толчком в котором послужило повышение минимальной заработной платы в начале 2017 года", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Собеседник агентства при этом отметил, что этот фактор еще не исчерпался.

"Зарплаты продолжат расти на фоне катастрофической ситуации на рынке труда", - отметил И.Мазепа.

Позитивные ожидания относительно макроэкономики поддерживают также внешние рынки.

В свою очередь курс гривни, по его оценкам, не несет существенных рисков и является не самым весомый фактором.

"Да и девальвация до 30 грн/$1, на мой взгляд, это неплохо", - подытожил И.Мазепа.