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Планы на лето. Почему оккупантам будет крайне сложно удержать Горловку
09:29 23.05.2018 |
Резкое обострение ситуации под Горловкой, которое вылилось в серию боестолкновений на окраинах города, похоже, понемногу затихает, но надолго ли?
Оценить потери сторон на сегодня не представляется возможным - с нашей стороны погибло двое разведчиков 24-й мехбригады, тела которых были захвачены противником. Потери российско-оккупационных войск от артиллерийского огня неизвестны, но вероятно, достаточно значительные.
Причем, как всегда, свои потери противник попытался смягчить пропагандистскими вбросами. На этот раз оккупационные власти заявили, что им удалось уничтожить целый антиминометный радар AN/TPQ-48! Ну это в дополнение к нескольким танкам и БМП в районе Горловки.
Не очень спокойно и на других участках фронта. Так, вечером 22 мая разгорелся серьезный бой в районе Талаковки - это приморское направление. По сообщениям местных жителей, дома в центре Мариуполя буквально содрогаются от канонады.
По известным на 20:00 данным, вражеским огнем накрыты позиции морской пехоты. Причем массово - около 100 попаданий за очень короткое время. Естественно, что ответка будет и результаты такого артиллерийского "пинг-понга" будут известны только сегодня.
В любом случае варианты дальнейшего развития военной ситуации просматриваются даже невооруженным взглядом.
Не зря, например, "бодание" началось именно под Горловкой. Это один из самых неудобных для обороны крупных населенных пунктов под контролем оккупантов. Дело в том, что собственно город растянулся на 30 км и фактически состоит из десятка небольших поселков, которые связан между собой, как правило, единственной дорогой. Оборонять их, не ввязываясь в затяжные городские бои, практически невозможно. Кроме того, окрестности Горловки имеют еще одну немаловажную особенность - город окружен многочисленными высотами и терриконами. И фактически тот, кто контролирует эти высоты, имеет и огневой контроль над городом. А результатом предыдущих лет отжима "серой зоны" стало то, что ВСУ имеет серьезное преимущество в этом географическом отношении.
Конечно, вряд ли стоит говорить о каком-то наступлении здесь силами одной мехбригады, однако вполне очевидно, что противник после боев 20-21 мая получил представление о возможных последствиях реально крупного наступления.
Весьма перспективным остается для нашего командования приморское направление - тут оборона у противника носит очаговый характер, вне населенных пунктов, что дает возможность использовать наше преимущество в артиллерии что называется "на всю катушку". Кроме того, ввиду близости российской границы тут стоят не самые лучшие части российско-оккупационных войск.
Однако вряд ли стоит ожидать, что возможное наступление окажется легкой прогулкой - так, 21 мая через Старобешево прошла огромна колонна военной техники. По словам местных жителей, столько не было даже летом 2014 г. Так что не только мы готовимся и укрепляемся, но и противник наращивает свои наступательные возможности.
То есть пока предположения о грядущем горячем лете на Донбассе сбываются. И как повернется военная фортуна и - самое главное - как отреагирует Кремль - пока решительно непонятно.
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