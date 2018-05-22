Потребнастроения украинцев в апреле продолжили улучшаться - исследование

Индекс потребительских настроений украинцев после роста в марте этого года на 2,3 пункта в апреле прибавил еще 3,7 пункта и достиг 61,3 (здесь и далее по шкале от нуля до 200) по сравнению с 54,8 год назад, говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine.

"Наибольший прирост зафиксирован по индексу ожидаемого развития экономики на протяжении ближайшего года. Такая динамика коррелирует с улучшением в первом квартале 2018 ожиданий предприятий по развитию их бизнеса в ближайшие 12 месяцев по данным исследования Национального банка", - прокомментировали такие результаты аналитики GfK Ukraine.

Согласно исследованию, оценка респондентами текущего положения (ИТП) выросла на 2,3 пункта - до 58,9, в том числе текущего личного материального положения - на 3,7 пункта, до 51,7, а целесообразности крупных покупок - на 0,9 пункта, до 66,2.

Индекс экономических ожиданий в апреле поднялся на 4,6 пункта - до отметки 63,0. При росте индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года на 7 пунктов - до 62 и аналогичный индекс на ближайшие пять лет опустился на 6,1 пункта - до 67,4.

Ожидания в отношении безработицы и крепости национальной валюты в апреле улучшились: соответствующие индексы снизились соответственно на 3,5 пункта - до 130,7 и на 2,3 пункта - до 147,6. В то же время индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,5 пунктов - до 188,5.

Как сообщалось, предыдущий локальный максимум потребительских настроений был зафиксирован в октябре, когда они улучшились на 3,6 пункта - до 62,6 после пяти месяцев стабильности. В последующие месяцы настроения потребителей ухудшались вплоть до локального минимума в 55,4 в феврале этого года.

Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

