Депутаты хотят внедрить французскую модель доступа фермеров к покупке земли

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект, который направлен на стимулирование создания и развития семейных фермерских хозяйств.

За принятие соответствующего законопроекта №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности" в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, народный депутат Вадим Ивченко (фракция партии "Батькивщина") сегодня в Украине около 4,5 миллиона единоличных хозяйств, которые не имеют статуса сельхозтоваропроизводителя.

"Фактически они вырабатывают продукцию, но не имеют статуса сельхозтоваропроизводителя. Это те люди, которые производят для нас продовольственные наборы. Это те люди, которые занимаются овощеводством и садами, половиной продукции животноводства, 80% молока. У них нет статуса. Соответственно, эти люди не платят налоги, не наполняют местные бюджеты", - подчеркнул он.

По его словам, принятие законопроекта позволит разблокировать создание фермерских хозяйств, а также упростит их переход в легальный статус.

"Этот законопроект дает доступ этим земельным фермерам к земле. Мы предложили французскую модель. Если ты сегодня берешь землю как земельный фермер, арендуешь её, работаешь на этой земле, через 7 лет ты можешь приватизировать, но это уже не два гектара, а до пяти", - сказал он.

Ивченко отметил, что законопроект отменяет коррупционную модель безоплатной приватизации земель - теперь безоплатная приватизация будет применяться исключительно к работникам социальной сферы села, а также ветеранам АТО и Революции достоинства.

Также законопроект внедряет требования к использованию земельных участков.

"Земля используется исключительно для выращивания многолетних насаждений, животноводства, овощеводства, органической продукции, сохранения и переработки сельхозпродукции. Земля используется исключительно в хозяйственной деятельности семейного фермерского хозяйства и такие ограничения будут в реестре имущественных прав", - отметил он.

По словам Ивченко, после окончания срока аренды фермерские хозяйства будут иметь право безоплатно получить до 5 га земли, продолжить аренду участка без аукциона или выкупить его в течение 20 лет.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тысяч га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании и не могут быть переданы по наследству.