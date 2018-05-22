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Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека - решение ЕСПЧ
14:49 22.05.2018 |
Постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека, такое решение принял Европейский суд по правам человека по жалобам двух украинских граждан, получивших небольшие земельные участки в 2000 и 2004 годах.
"Ни одно другое государство Совета Европы не имело такого полного запрета, включая аналогичные страны с переходной экономикой... Суд установил, что бремя, налагаемое на двух заявителей, было чрезмерным", - указано в решении суда, обнародованном во вторник.
Суд присудил заявителям по EUR3 тыс., однако уточнил, что в последующем при подобных исках будет воздерживаться от присуждения денежных компенсаций.
ЕСПЧ призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.
"Суд постановил, что Украине следует принять соответствующие законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса интересов владельцем сельхозземель и общества в целом. Суд подчеркнул, что он не требует немедленного введения неограниченного рынка сельскохозяйственных земель и что государство остается свободным в выборе мер, которые следует принять", - говорится в решении ЕСПЧ.
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