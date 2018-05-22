Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека - решение ЕСПЧ

Постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека, такое решение принял Европейский суд по правам человека по жалобам двух украинских граждан, получивших небольшие земельные участки в 2000 и 2004 годах.

"Ни одно другое государство Совета Европы не имело такого полного запрета, включая аналогичные страны с переходной экономикой... Суд установил, что бремя, налагаемое на двух заявителей, было чрезмерным", - указано в решении суда, обнародованном во вторник.

Суд присудил заявителям по EUR3 тыс., однако уточнил, что в последующем при подобных исках будет воздерживаться от присуждения денежных компенсаций.

ЕСПЧ призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.

"Суд постановил, что Украине следует принять соответствующие законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса интересов владельцем сельхозземель и общества в целом. Суд подчеркнул, что он не требует немедленного введения неограниченного рынка сельскохозяйственных земель и что государство остается свободным в выборе мер, которые следует принять", - говорится в решении ЕСПЧ.

