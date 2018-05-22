Верховная Рада вернула возмещение НДС при экспорте рапса и сои для производителей этих культур.

За принятие законопроекта №7403-д проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, зарегистрированному в парламенте 4 апреля этого года, остаются в силе нормы, предусматривающие отмену возмещения НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года и рапса с 1 января 2020 года до 2022 года по обеим культурам.

Но в то же время, согласно этому закону, данная норма не распространяется на операции экспорта сельхозпредприятиями, являющимися производителями сои и рапса на собственных или арендованных землях, или пребывающих в постоянном пользовании землях.

Таким образом, норма о невозмещении НДС при экспорте сои и рапса теперь не будет касаться тех компаний, которые экспортируют культуры, выращенные ими же.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Рада отсрочила временное введение нормы, предусматривающей отмену возмещения НДС при экспорте сои, до 1 сентября 2018 года и рапса - до 1 января 2020 года.

21 член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал пересмотр нормы, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года.

Аграрные ассоциации оценивали прямые потери для сельхозпроизводителей в 10 млрд гривен в год от таких мер.

Соответствующая поправка была внесена в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, за который 7 декабря проголосовали 252 депутата.