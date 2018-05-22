Финансовые новости
- |
- 22.05.18
- |
- 17:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада вернула возмещение НДС при экспорте рапса и сои для производителей этих культур
14:43 22.05.2018 |
Верховная Рада вернула возмещение НДС при экспорте рапса и сои для производителей этих культур.
За принятие законопроекта №7403-д проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно документу, зарегистрированному в парламенте 4 апреля этого года, остаются в силе нормы, предусматривающие отмену возмещения НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года и рапса с 1 января 2020 года до 2022 года по обеим культурам.
Но в то же время, согласно этому закону, данная норма не распространяется на операции экспорта сельхозпредприятиями, являющимися производителями сои и рапса на собственных или арендованных землях, или пребывающих в постоянном пользовании землях.
Таким образом, норма о невозмещении НДС при экспорте сои и рапса теперь не будет касаться тех компаний, которые экспортируют культуры, выращенные ими же.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Рада отсрочила временное введение нормы, предусматривающей отмену возмещения НДС при экспорте сои, до 1 сентября 2018 года и рапса - до 1 января 2020 года.
21 член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал пересмотр нормы, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года.
Аграрные ассоциации оценивали прямые потери для сельхозпроизводителей в 10 млрд гривен в год от таких мер.
Соответствующая поправка была внесена в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, за который 7 декабря проголосовали 252 депутата.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека - решение ЕСПЧ
|Рада вернула возмещение НДС при экспорте рапса и сои для производителей этих культур
|Кастинг «мелочи»: Зачем Кармазину булава, а Гриценко - Добродомов
|Не мостом единым: Как силы ООС наступают на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе
|«Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.
|Закрыть гештальт. Почему 3% роста ВВП Украины — это много, а 5% — мало
|Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки
|Экспортеры 18 мая активно продавали СКВ, потому предложение доминировало и валютный курс падал
|Что новый кредитный закон даст людям и банкам
Это интересно
|Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы
|«Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия
|Маск рассказал о Tesla с двумя моторами
|Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1
|Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности
|С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
|Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса