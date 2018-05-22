Кастинг «мелочи»: Зачем Кармазину булава, а Гриценко - Добродомов

Ігор Петренко / Depo.ua

Чуть ли не все отечественное Интернет-пространство облетела новость: экс-нардеп Юрий Кармазин на Первом Всевеликом Совете козацтва был назначен "гетманом козацтва всея Украины". Председатель Партии защитников Отечества хвастается, что сменил на этой должности "самого" экс-президента Виктора Ющенко. В соцсетях шутят: мол, Кармазин, о котором успели забыть, решил вернуться в большую политику с булавой и в шароварах.

Ради справедливости стоит отметить, что экс-нардеп достаточно давно ходит с лампасами и в военном кителе. Так, буквально две недели назад, 8 мая, в День памяти и примирения, его в генеральской "козацкой" форме видели в Гостомеле. Интересно, что туда он приехал к скандальному местному поселковому главе, по совместительству - кошевому атаману Гостомельской Сечи Юрию Прилипко - бывшему "регионалу", известному тем, что в 2014 году именно в его гараже был найден автопарк беглеца Виктора Януковича.

Но не Кармазиным единственным. Начиная с весны, ряд политических игроков, как говорят - "второго эшелона", начали демонстрировать небывалую активность. С середины марта Киев заполонили "антикоррупционные" билборды Тараса Костанчука.

Правда, особых дивидендов ему это не принесло: наоборот, появление массированной рекламы вызывало вопросы относительно природы средств на нее у до сих пор малоизвестного политика. Которого в прессе связывали и с экс-председателем СБУ Валентином Наливайченко (еще один довольно активный медийный персонаж), и даже с группой "газовщиков", вспоминая слова нардепа Сергея Лещенко, который три года назад прямо привязал Наливайченко к клану Фирташа-Левочкина.

Эстафету Костанчука подхватил Виктор Чумак. С плакатов он рассказывал о власти олигархов, которая разворовывает страну, и о том, что это ведет к поражению. Кроме этого киевский нардеп часто посещает регионы, что можно истолковать либо как попытку заявить о себе в качестве будущего кандидата в президенты, либо о попытке повысить ставку в торгах за роль VIP-спикера в команде какого-либо другого кандидата.

С Чумаком в пиаре соревнуется нардеп Дмитрий Добродомов. Палатки с символикой "Народного контроля" и ситилайты заполонили весь Киев. И это уже дало результат: его партия и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко создадут совместную политическую платформу "Народное доверие". Об этом сообщил сам Добродомов. По его словам, объединение имеет целью выдвинуть единого кандидата в президенты и его команду с претендентами на пять ключевых должностей: глава СБУ, министр обороны, глава Нацбанка, министр иностранных дел и генпрокурор.

Мало кто сомневается, что в этом дуэте лидирующие позиции занимает Гриценко, которого в СМИ в последнее время связывают с политическим интересом зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука. На фоне социологических опросов, где "первый непроходной" упорно ходит в лидерах, Гриценко начал информационную кампанию, что власть якобы борется против него. Мол, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности генерал Виктор Трепак предупредил его о "спецоперации Банковой" против него. Правда, подобные заявления вызывают скепсис. Ведь, не исключено, что Трепак, наиболее известный тем, что дал ход так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, ищет себе политическое будущее, и именно его имя платформа Гриценко-Добродомова выдвинет на должность председателя СБУ.

Можно дать прогноз, что в течение лета мелкие партии с амбициозными лидерами будут заполнять информационное пространство громкими заявлениями о совместном походе на выборы, о выдвижении единых кандидатов, призывать оппонентов проводить народный праймериз, то есть, ничего нового, обычная игра на публику. Которая, однако, будет работать против самого мощного кандидата от оппозиции - Юлии Тимошенко. Со стороны ее штаба мы также увидим попытку подтянуть кого-то из VIP-агитаторов. Не потому, что они ей особенно нужны, просто дешевле ангажировать говорящие головы в свою обойму, чем потом тратиться на борьбу с их длинными языками во время активной фазы избирательной гонки.

Проще говоря, десятки политиков вышли на политический базар, где одни продают себя, а другие покупают. Так сказать, традиционный для отечественной политики процесс самосохранения старых элит. Немного подретушированных и подкрашенных.