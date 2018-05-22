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Не мостом единым: Как силы ООС наступают на Донбассе
10:04 22.05.2018 |
Кто внимательно следит за развитием событий на Донбассе, тот не мог не заметить разительного отличия между Антитеррористической операцией и операцией Объединенных сил. С того времени, как российско-украинская война изменила свой формат, и с украинской стороны в дело вступили Объединенные силы, чуть ли не ежедневно мы слышим или о героической вылазке украинских бойцов в тыл врага, или об уничтожении передовых вражеских позиций, или об освобождении населенных пунктов, или..., или..., или... - список можно продолжать долго.
В частности, на Светлодарской дуге бойцы ВСУ перенесли свои опорные пункты на два километра вперед и закрепились на новых позициях, попутно уничтожив несколько опорников врага и единиц вражеской бронетехники.
На Горловском периметре бойцы ООС вообще освободили от террористов целый населенный пункт - село Пивденное (оно же Чигари), открыв тем самым себе еще один "коридор" в Горловку. К сожалению, 21 мая там погибли двое наших бойцов в бою с ДРГ врага.
Кроме этого, по странному стечению обстоятельств, почти одновременно кто-то разрушил железнодорожные пути на участке Хрустальный - Луганск и в районе Иловайска, отрезав тем самым железнодорожное сообщение "ЛНР" и "ДНР". Что характерно, оба пути имеют стратегическое значение для террористов: именно на железнодорожные станции Иловайск и Дебальцево прибывают российские эшелоны с бронетехникой, оружием и горюче-смазочными материалами, откуда уже "растекаются" по всей оккупированной части Донбасса.
Таким образом самопровозглашенные республики на определенное время остались "отрезанными" от внешнего обеспечения (российского), а так как другого у них нет, то некоторое время вынуждены будут полагаться исключительно на имеющиеся ресурсы и запасы.
Кстати о запасах. В "ЛНР" крупнейший склад боекомплекта и ГСМ находится именно в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), который после вчерашнего обвала моста остался полностью отрезан как от Луганска, так и от Первомайско-Алчевской агломерации. То есть, большая часть так называемой "ЛНР" оказалась фактически с оперативным комплектом боезапаса на руках.
Конечно, при нынешнем положении вещей это ничем радикально-серьезным самопровозглашенным республикам не грозит, но в случае обострения ситуации может поставить террористов в очень затруднительное положение. А если в ближайшее время еще и начнут взрываться склады в том же Хрустальном ли Иловайске, то и без того напуганных террористов придется отлавливать уже российским пограничникам.
Все это на фоне немалых кадровых проблем боевиков, о которых сами террористы криком кричат в последнее время, выглядит, мягко говоря, бесперспективно для "Л-ДНР".
Не трудно догадаться, что все это - далеко не стечение обстоятельств, и такая цепочка событий произошла вовсе не случайно. Подготовив законодательную основу в виде закона о деоккупации Донбасса и создании Объединенных сил, Украина развязала себе руки в вопросе освобождения оккупированных территорий.
Конечно, о полномасштабном наступлении по всей линии фронта речь пока идти не может. Также слишком оптимистичным для нас выглядит сценарий, описанный российским террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым), согласно которому ВСУ должны в ближайшее время освободить Желобок, Горловку, Ясиноватую, Дебальцево, Докучаевск и Петровский район Донецка. Однако начинать с чего-то нужно - присматриваясь как к реакции России, так и либерального Запада, который еще неизвестно как отреагирует на деоккупацию Донбасса вооруженным путем.
А начать можно с возвращения под юрисдикцию Киева территорий, оккупированных российскими террористами после Первого Минского соглашения.
Как видим из карты, есть три ключевых точки, которые, согласно Минску-1, должны быть нашими, но по факту контролируются боевиками. Это район Бахмутской трассы на Луганщине, Дебальцево и его окрестности, а также Докучаевск с хорошим куском степи.
Что характерно, во всех трех направлениях у Вооруженных сил Украины, что называется, все давно готово.
Докучаевск, по словам как бойцов ВСУ, так и местных жителей, уже больше года окружен украинскими войсками с трех сторон - боевики контролируют лишь одну дорогу из города в восточном направлении, да и та при желании может простреливаться украинской артиллерией.
На Бахмутской трассе еще летом прошлого года ВСУ отбили у врага важные высоты в районе Желобка, создав себе удобный плацдарм для дальнейшего продвижения вперед. Как и в случае с Докучаевском, ситуацию там поставили "на паузу" до наступления лучших времен. Судя по всему, эти времена начинают наступать.
Что касается Дебальцево, то оно примыкает к Светлодарской дуге, где украинские бойцы регулярно "дают прикурить" боевикам, улучшая свои позиции. Еще год назад мы писали, что от позиций ВСУ на Светлодарской дуге до ближайших зданий и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км по полям и высотам.
А если все-таки удастся освободить вышеперечисленные территории, то можно будет говорить и о дальнейшем развитии успеха. Например, об освобождении Горловки, Первомайско-Алчевской агломерации и части Донецка. А почему бы и нет?
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