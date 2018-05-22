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Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться
23:47 21.05.2018 |
Курс доллара на межбанке упал на 5,5 копеек, и зафиксировался в рамках 26,06-26,065 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Никто не заваливал межбанк долларом, объем его продажи даже чуть сократился: с пятничных $390,54 млн. до $389,14 млн. Просто покупать СКВ стали заметно меньше.
Многие банки понакупали валюты себе на балансы (на валютную позицию) еще в пятницу, потому сегодня не активничали на торгах. А некоторые и клиентов-импортеров удовлетворяли самостоятельно - из своих валютных запасов. Гривны на рынке хватало.
«Остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 12,7 млрд. грн (до 50,3 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 17,5 млрд. грн. (до 53,5 млрд. грн.)», - утонил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В конце прошлой недели Госказначейство проводило небольшие выплаты по НДС (около 200 млн. грн.), а так же выплачивало субвенции на 6 млрд. грн.
Главными валютными продавцами межбанка в понедельник назвали ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Приватбанк и Укрэксимбанк. А покупателями - ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и, конечно же, Национальный банк. Казначеи рассказывают, что чиновники приобретали СКВ в широком диапазоне - 26,06-2,1 грн./$. По разным оценкам, совокупно собрали на торгах до $30 млн.
«Курсовые тренды и активность сегодняшнего дня определялись факторами проведения итоговых расчетов по бюджетным платежам, существенным ростом остатков на банковских корсчетах, дающих возможности более активной работы по валютной позиции, ожидания рынка по увеличению объемов возмещений НДС, позитивные сигналы внешних рынков», - перечислил ключевые моменты Куринной.
Достаточно активно казначеи днем обсуждали сообщение о планах Ситибанка вложить 3 млрд. грн. в нацбанковские депозитные сертификаты. Ходили разговоры о возможном заводе доллара под это размещение. Однако достаточно быстро стало ясно, что этого не будет. Финансисты пришли к выводу, что в НБУ перекочует гривна, которую Сити получил от продажи своего портфеля гособлигаций и то, что он недавно получил от Минфина в рамках выплат по ОВГЗ. Так что эта новость не сказалась на настроениях валютного рынка, который укрепился по курсу доллара не только на межбанке, но и в кассах отделений.
«Наличный рынок открылся на оптимистичной курсовой ноте 26,00-26,05 грн./$, к середине под влиянием межбанка котировки продолжили снижение до 25,97-26,02 грн./$», - уточнил Куринной.
26,02 грн./$ - минимальная цена продажи доллара людям. Чаще всего ее предлагали небанковские финучреждения, а также региональные банки (Львов Банк).
Средний ценник находился в рамках 26,1-26,2 грн./$, в нем работало большинство структур: Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Правэкс-банк, ОТП Банк, Пиреус Банк, Альфа Банк, Сбербанк, УкрСиббанк, МИБ, Укрэксимбанк, ПУМБ, Ощадбанк.
А максимальный курс валюты при покупке населением достигала 26,30-26,35 грн./$, и ее ставили несколько банков: Диви Банк, Мисто Банк, ВТБ Банк, Банк Фамильный.
Выкупали доллар у людей в рамках 25,60-26,05 грн./$.
Опустили валютные ценники и менялы, которые начинали торговать утром в рамках 25,99-26,07 грн./$. Но затем резво спустили свои ценники сначала к 25,98-26,04 грн./$, а после скорректировались к 26,0-26,03 грн./$.
Банкиры больше не говорят о значительном подорожании доллара, хотя и ждут выплат по НДС.
«Думаю, межбанк завтра будет стартовать в рамках 26,05-26,10 грн./$. Сильного укрепления гривны не ожидается. Скорее всего рынок продолжит ходить возле этих позиций. Банки валютой затарились, футбольные фанаты под конец недели еще наличность привезут - средств должно хватить», - считает Юрий Гриненко.
Олег Куринной продолжает прогнозировать 26,10-26,20 грн./$.
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