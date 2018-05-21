«Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.

Пальчевский Иван / FinClub

Парламент разрешил иностранцам дистанционную покупку украинских ценных бумаг через иностранного номинального держателя. Появление финансового посредника должно упростить инвестиции в Украину. Власть заинтересована в покупке инвесторами гривневых гособлигаций, но макроэкономические и политические риски будут сдерживать приход новых инвесторов.

Упрощение доступа

Иностранным инвесторам упростили покупку украинских ценных бумаг. Верховная Рада приняла закон о номинальном держателе - иностранном финансовом посреднике. Такое учреждение имеет право по поручению юрлиц и физлиц открывать счета в ценных бумагах и инвестировать от их имени в активы в других странах. Таким образом, закон открыл нерезидентам путь к покупке активов в Украине через свои счета в ценных бумагах в иностранных банках - глобальных кастодианах. Такие международные банки, как ВNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan, смогут стать депозитариями - номинальными держателями украинских бумаг.

«Сегодня иностранные инвесторы для покупки украинских ценных бумаг должны открывать счета в локальном депозитарии, то есть в украинском юрлице. Мы знаем, в какой институциональной среде работаем, и были случаи, когда такие ценные бумаги исчезали, были скандалы даже в позапрошлом году. А глобальные инвесторы доверяют своим держателям ценных бумаг», - объяснил необходимость принятия закона один из его соавторов депутат Павел Ризаненко (БПП).

Помимо решения проблемы доверия к украинскому рынку, инвесторам упрощается процедура покупки активов. «По нашему опыту, сейчас волокита с оформлением всей документации для нерезидентов занимает до трех месяцев. Для вхождения на наш рынок нужны три главные составляющие: инвестиционный счет в локальном банке, счет в ценных бумагах в локальном депозитарии и брокерский договор с локальным брокером, - объясняет руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко. - Определенные документы должны быть переведены на украинский язык и апостилированы, что также занимает время. Директор компании-инвестора должен лично приехать в Украину и пройти верификацию».

В Нацдепозитарии уверяют FinClub, что закон упростит и ускорит процедуры для нерезидентов. «Иностранному инвестору не нужно будет приезжать в Украину для прохождения процедуры верификации. Идентификация собственника ценных бумаг будет осуществляться украинским депозитарным учреждением на основании информации или документов, полученных от номинального держателя. При этом инвестор, заключая договор с номинальным держателем, проходит у него процедуры идентификации и верификации, согласно законодательству страны регистрации номинального держателя (это страны - члены ЕС и/или FATF)», - рассказали в НДУ.

Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР. Посредник откроет у себя счет в ценных бумагах для клиента и будет проводить операции на украинском рынке от своего имени. Для этого ему понадобится открыть счет в ценных бумагах в украинском депозитарном учреждении. «С депозитарным учреждением уже будет работать непосредственно НДУ, осуществляя хранение ценных бумаг, обеспечивая проведение депозитарных операций на счету депозитарного учреждения», - отметили в НДУ.

С помощью нового инструмента иностранцы смогут покупать облигации внутреннего госзайма. «Закон открывает доступ на наш рынок широкому кругу иностранных покупателей, и это, безусловно, плюс: гривневый госдолг для правительства является гораздо менее рискованным, чем валютный, и именно к гривневому долгу получат упрощенный доступ иностранцы», - отметила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

В поисках «зрады»

Принятый закон вызвал критику антикоррупционных активистов. Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин утверждает, что закон позволит анонимную покупку украинских ценных бумаг российскими олигархами и коррумпированными украинскими чиновниками, поскольку не обязывает номинального держателя предоставлять полную информацию о бенефициарах инвестиций правоохранительным и контролирующим органам.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк расписала эту схему: «Некий российский олигарх нанимает кипрского юриста. Этот юрист открывает в интересах олигарха счет в Meinl Bank, через который было отмыто из Украины минимум 200 млн евро. Meinl Bank открывает счет в украинском банке-депозитарии и покупает ОВГЗ, ценные бумаги госпредприятий в интересах российского олигарха. Украинский банк в соответствии с нормой выше имеет возможность не идентифицировать реального бенефициара ценных бумаг - российского олигарха. Регулятор может обратиться в украинский банк с просьбой обратиться в Meinl Bank и предоставить информацию о бенефициаре, но: 1) депозитарий не несет ответственности за нераскрытие информации; 2) у Meinl Bank будет достаточно времени предупредить своего клиента - кипрского юриста, что им заинтересовались регуляторы в Украине; 3) непонятно, в каких случаях регулятор посчитает нужным обращаться за информацией о реальном бенефициаре; 4) иностранный банк запросто сошлется на свое внутреннее законодательство о защите банковской тайны, которое запрещает передавать третьим сторонам информацию о клиенте». По ее мнению, все это в совокупности прямо нарушает рекомендации FATF, которые требуют от финансовых учреждений иметь информацию о выгодоприобретателях, от имени которых действуют их клиенты.

Чтобы устранить эту лазейку, Павел Ризаненко по просьбе ЦПК предложил правку, которая устраняла несогласованность двух предложений закона. В первом было указано, что депозитарное учреждение по запросу контролирующих органов предоставляет информацию о бенефициарах, которая у него хранится. В следующем предложении отмечено, что если запрашивается информация о клиентах номинального держателя, то его уведомляют на следующий день, и он уже предоставляет недостающую информацию. ЦПК предложил вернуться к предыдущей редакции, где написано, что если у депозитария запрашивается информация, которой у него нет, то лишь тогда он просит ее у номинального держателя. Эта правка вызвала обеспокоенность у фракций Радикальной партии Олега Ляшко и Оппозиционного блока. Депутаты согласились поддержать закон без нее. Закон 15 мая приняли голосами 244 депутатов, а правка ЦПК была «сбита».

«Зрада» отменяется

Участники рынка говорят, что правка сути не меняет, ведь закон не снимает с депозитарных учреждений и торговцев ценными бумагами необходимости идентифицировать бенефициаров. Также сохраняется запрет на клиентов из РФ. «Эта правка ничего не решает. На самом деле на запрос органов депозитарное учреждение и сейчас предоставляет имеющуюся у нее информацию по идентификации, а в случае запроса другой информации она запросит номинального держателя», - говорит начальник управления депозитарной деятельности НБУ Андрей Супрун.

По его словам, необходимость идентифицировать бенефициариев остается обязательной для депозитарных учреждений, которые открыли счет номинального держателя для торговцев, продающих ценные бумаги нерезиденту, и банков, осуществляющих платеж по этой сделке.

Дополнительно остается обязанность депозитарного учреждения отчитываться по любым изменениям в отношении собственника более 5% акций. В случае если номинальный держатель, вопреки закону и договору раскрытия бенефициаров, откажется раскрывать информацию, его счет блокируется. «Этот подход является стандартным для всех развитых стран и счетов номинальных держателей. В частности, FATF имеет статью 13 Correspondent banking, которая предусматривает именно такой режим сбора информации», - отметил Андрей Супрун.

Эти нормы не улучшают положение олигархов и коррупционеров. «Отмененные преграды для них препятствиями никогда не были, и они прекрасно заводили и заводят сюда всех своих нерезидентов, не показывая реального бенефициара. Если им требовалось, они просто меняли владельцев кипрской компании, о чем в Украине никогда и никому не станет известно. Также они могли уговорить латвийский банк предоставить им сервис номинального держателя. Только в Украине этот банк будет считаться бенефициарным владельцем ценных бумаг, а там он будет действовать как номинальный держатель, поскольку их законодательство позволяет действовать от разных «инвесторов», подтверждая там их право собственности», - добавил он.

Работа продолжится

Регуляторы должны определить нюансы работы номинального держателя. «Как это будет работать, как будут проходить расчеты, какие сроки, как будет проходить идентификация клиентов - все это должно быть процедурно прописано нашими регуляторами. Это же касается и возможных ограничений по российским инвесторам. С трудом верится, что комиссия пустит на самотек этот вопрос и не пропишет четкие правила работы», - считает Евгения Грищенко.

Подзаконные акты подготовит рабочая группа, в которую войдут представители Верховной Рады, НБУ, НКЦБФР, Государственной службы финансового мониторинга, Центра противодействия коррупции. «Вся необходимая нормативная база должна быть создана к осени. Тогда же планируются первые контакты с иностранными инвесторами», - рассказали в Нацдепозитарии.

Чиновники надеются на приток 100 млрд грн инвестиций через номинальных держателей, но в реальности суммы будут меньше. «Сколько принесут сюда нерезиденты, посчитать трудно. Но это явно будут десятки миллионов долларов. Если нам до этого удавалось нагнать 10 млрд грн за пару месяцев, и это были два-три нерезидента, то если придут глобальные банки со своими клиентами, объемы будут очень большие. Но как бы ни было просто сюда инвестировать, если в стране присутствуют макроэкономические риски, то это будет отпугивать инвесторов. Они довольно внимательно следят за ситуацией в Украине, ориентируются на успешность сотрудничества с МВФ, рассчитывают политические риски в преддверии выборов», - отметила Евгения Грищенко.