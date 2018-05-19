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Экспортеры 18 мая активно продавали СКВ, потому предложение доминировало и валютный курс падал
23:57 18.05.2018 |
Налоговая лихорадка привела 18 мая к провалу курса доллара на 5,5 копеек - до 26,11-26,12 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Еще вчера казначеи думали, что львиная доля бизнеса конвертировала валютную выручку и расплатилась с госбюджетом, но уже сегодня стало ясно, что многие оставили это на последний день - на пятницу.
Экспортеры целый день активно продавали СКВ, потому предложение доминировало и валютный курс падал.
«Безналичный рынок открылся на уровне 26,15-26,18 грн./$. Ближе к 10:15 котировки чуть сузились - до 26,16-26,17 грн./$, а после роста валютных продаж к 11 часам ушли к 26,14-26,16 грн./$. Но и там долго не задержались. К обеду межбанк был уже на 26,1150-26,1350 грн./$, а после него еще немного просел», - уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Если вчера валютные излишки вовсю скупал Нацбанк, который приобрел намного больше обычного, то сегодня он собрал на межбанке лишь порядка $20 млн. Первую десятку выкупил в узком диапазоне - 26,1620-26,1630 грн./$, а вот уже вторую намного шире - 26,12-26,14 грн./$.
Кроме Нацбанка, активно валюту скупали Креди Агриколь, Банк ProCredit Bank, УкрСиббанк. А продавали ее - ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк и Ситибанк.
Рассказывали, что многие банки брали доллар не под клиента, а для себя - на позицию. В расчете на выгодную перепродажу на будущей неделе. Якобы Нацбанк потому и не сильно наращивал валютную скупку - чтобы банкам побольше досталось. Авось в разгар дефицита и подорожания чем-то поделятся с рынком.
«Важным фактором укрепления гривны стал пиковый день завершения бюджетных платежей - он поддерживал гривну, стимулируя рост продаж валюты и сдерживая спрос на нее. А также низкий уровень банковской гривневой ликвидности, минимизирующий спекулятивные аппетиты и ориентирующий в большей степени на игру на понижение», - в тоже время заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Под давлением безналичных котировок банкиры чуток опустили и ценники в своих кассах.
«Наличный рынок открылся котировками 26,05-26,09 грн./$, к середине дня диапазон скорректировался к 26,04-26,08 грн./$», - уточнил Куринной.
18 мая был последним днем уплаты квартальных налогов, и уже с понедельника финансисты ждут сокращения валютных продаж, а потому - и роста курса доллара.
«Думаю, 21 мая межбанковская торговля будет начинаться в рамках 26,13-26,17 грн./$, а после будем смотреть на объемы продаж. На будущей неделе они будут сильно зависеть от активности Госказначейства по выплатам в рамках возмещений НДС. Пока гривна будет заходить на счета в небольших объемах - доллар не будет сильно дорожать. Но как только пойдут крупные зачисления, межбанк может направиться к 26,25-26,28 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Роста валютного курса ждут и другие банкиры.
«На следующей неделе ждем разворота вверх», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
В будущий четверг, 24 мая, должно состояться заседание монетарного комитета Нацбанка. Однако финансисты не ждут от него революционных решений и их влияния на валютный рынок.
«Ожидания очень спокойные. Думаю, учетную ставку оставят на текущем уровне - 17%. Оснований для ее снижения просто нет, а повышать ее уже некуда, потому все будет стабильно», - резюмировал Юрий Гриненко.
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