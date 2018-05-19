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Что новый кредитный закон даст людям и банкам
23:37 18.05.2018 |
Украинским банкам собираются официально разрешить повышать размер ставки по кредиту в ходе его выплаты и отвести заемщику 30 дней на принятие решение по нему - согласиться с новым процентом или нет. Соответствующее правило предусмотрено принятым в четверг в первом чтении законопроектом №6027-д. Официально его инициатором выступил народный депутат БПП, председатель Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, хотя он прорабатывался и согласовывался с Нацбанком. Цель документа - защитить права кредиторов.
По нему, если человек не соглашается с повышенной банком ставкой, он должен написать соответствующее заявлении в отделении не позже чем через месяц. Произойдет официальное расторжение кредитного договора, и заемщику отведут еще 30 дней на полную выплату займа. Все это время банк будет обязан начислять старую (не повышенную) кредитную ставку.
При этом новым законопроектом сохраняется требование к кредитным договорам с «плавающей ставкой» - в них должен выписываться максимум, выше которого банк не имеет права повышать процент.
«На первый взгляд - адекватный механизм. Но не для нас, а для международных рынков, где ипотека стоит людям по 1,5-3% годовых - ее платят всю жизнь и еще активно перекредитовываются в других банках, если графики выплат хотят поменять. В Украине же совсем другая история: люди сначала получают кредиты на квартиры под 28-30%, а затем банки начинают им что-то поднимать под разными соусами, и просто ставят перед фактом. Все переходит в категорию шантажа - не нравится новая ставка, отдайте нам, что одалживали. И никого не волнует, что кредит взят на 10 или 20 лет и у семьи нет больше средств, а жилье уже не продать по изначальной цене - оно подешевело из-за непростой экономической ситуации в стране. Люди вынуждены соглашаться на кабальные условия, поскольку пойти в другой банк на лучшие условия нет возможности. Ипотечного рынка нет, и если кто-то и дает подобные займы, то зачастую на таких же неподъемных условиях», - отметил в разговоре с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Положительный момент для заемщиков, особенно для валютных - это детализация правил досудебного урегулирования. Если документ будет принят, то кредиторы больше не смогут донимать заемщиков после урегулирования и заключения соответствующего договора. Неважно - повышался ли курс доллара или нет, условия выплат займов меняться не будут. Все, на что банк согласился по условиям реструктуризации кредита, он обязан выполнять.
При этом законопроектом ужесточаются требования к поручителям по кредитам. Они никак не смогут отвертеться от выплаты, если сам заемщик не платит. Даже если один поручитель скончается, то его имущество может быть продано с молока (в счет погашения кредита), а если поручителей несколько - долг придется платить всем живым.
Что до наследников, то банку отводят 6 месяцев, чтобы обратиться к официальным наследникам за выплатой кредита. Им будут предлагать либо переподписать кредитный договор на себя и гасить заем по графику, или вернуть всю сумму долга сразу.
Как только долг будет погашен (заемщиком или его поручителем), у банка будет только 14 дней, чтобы переписать на клиента право на залог. Соответствующие изменения о правах собственности следует вносить в реестры движимого и недвижимого имущества. До сих пор банки с этим не очень спешили, и могли по полугоду оставаться владельцами залогов по полностью выплаченным кредитам.
Одновременно новым документом перекрывается ряд схем, при помощи которых корпоративные заемщики выводили залоги из-под действия кредитных договоров, оставляя банки с невозвратами. Это касается и прав на продажу имущества кредиторами, и банкротств, и управления залогами. Даже, если заложенная предприятием по кредиту недвижимость будет перестроена или реконструирована, например, банк все равно будет иметь на нее полное право. Сможет отнять и продать, если заем не будет гаситься своевременно и в полном объеме.
«Не только экономический кризис, но и пробелы в действующем законодательстве, которыми злоупотребляли нечистоплотные заемщики, привели к стремительному росту невозвратов по кредитам в последние годы. Они поставили банки на колени, и вынудили свернуть кредитование. Как только будут перекрыты схемы и пройдет судебная реформа, банки смогут минимизировать свои риски и снова вернуться как к полноценному кредитованию бизнеса, так и населения, что несомненно даст новый толчок к росту экономики. Все взаимосвязано. Тогда же банки смогут сделать прозрачнее свои кредитные условия и станут опускать кредитные ставки, в которых сегодня заложен больший риск невозврата», - отметил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Кроме всего прочего, законопроектом прописывается применение в Украине электронных документов и электронной подписи. А также разрешается передача платежных инструментов - платежных кар - третьим лицам, если у них есть соответствующая доверенность (нотариально заверенная) от владельца счета. Однако в этом случае, с банка снимается ответственность за операции по карте. То есть, если со счета пропадут деньги, то никаких компенсаций человеку он не выплатит.
Проект также официально позволяет банкам заключать с клиентами полностью электронные договора на рассчетно-кассовое обслуживание, что в теории должно дать толчок к развитию услуг электронного банкинга. По дейсвующим правилам человеку в любом случае следует встретиться с банковским работником и поставить подпись под контрактом.
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