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Меркель и Путин: Транзит газа через Украину сохранится, если поставки окажутся экономически обоснованными и целесообразными
17:08 18.05.2018 |
Берлин будет способствовать тому, чтобы Украина после запуска газопровода "Северный поток-2" сохранила за собой роль транзитера российского газа в Европейский Союз. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу, 18 мая. Их встреча за закрытыми дверями длилась около полутора часов.
Путин в свою очередь также заявил, что транзит газа через Украину в ЕС после запуска "Северного потока-2" продолжится, но оговорил: если поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными".
Поездка Меркель в Сочи стала третьим за последние две недели визитом представителя правительства ФРГ в Россию. 10 мая министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 15 мая министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) совершил визит в Москву, где провел переговоры, в частности, с премьер-министром Дмитрием Медведевым и и.о. министра энергетики РФ Александром Новаком.
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