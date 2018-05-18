НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой за 2016 год.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАПК.

По его словам, решение о результатах полной проверки декларации Гонтаревой было принято на заседании в пятницу.

В частности, Гонтарева не указала сведения о доходе, полученном в виде дополнительно блага, в сумме 11,2 тыс. гривен.

Также в е-декларации экс-глава НБУ "забыла" указать 28,4 тыс. гривен, полученные ее мужем Олегом Гонтаревым в виде дивидендов, дополнительного блага и других доходов.

Кроме того, в декларации указаны недостоверные данные о начисленной сыну зарплате на сумму 16,5 тыс. гривен.

В разделе "Объекты недвижимости" экс-глава Нацбанка ненадлежащим образом указала стоимость земельного участка площадью 2 500 кв. м в селе Гореничи (Киевская область).

Также в декларации не указаны сведения о компании "Вансер Груп", конечным бенефициаром которой по состоянию на 31 декабря 2016 года был ее старший сын Антон.

Основанием для полной проверки было сообщение об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в июле 2016 года.

Гонтарева подтвердила НАПК свой отдых с семьей и предоставила копии подтверждающих документов.

По результатам проверки агентство установило, что Гонтарева указала недостоверные данные, которые отличаются от достоверных, на общую сумму 57,4 тыс. гривен.

В связи с этим оснований для привлечения Гонтаревой к административной или уголовной ответственности нет.

Теперь она должна будет подать исправленную декларацию.

Как сообщали Українські Новини, НАПК начало полную проверку е-декларации Гонтаревой почти год назад, в июне 2017 го