Финансовые новости
- |
- 18.05.18
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
13:42 18.05.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
"Напомню, что это тот народный избранник, который в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и "Каменярі-інфо ", - пишет она.
По словам пресс-секретаря, ГПУ подозревает Пономарева в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Она рассказала, что нардеп, в частности, незаконно изъял собранные журналистом материалы и его технические средства, а также препятствовал работе представителя СМИ.
"Факт совершения народным депутатом А. Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами", - пишет пресс-секретарь.
Сарган сообщила, что это уголовное производство расследовала СБУ, а прокуратура Киева осуществляет его процессуальное руководство.
"Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины", - добавляет она.
В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.
Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым. Они ссорились из-за того, что Соболев обвинил компанию Пономарева "Агринол" в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.
После этого разговора Пономарев начал обзывать журналистов и сказал, что они якобы подсматривают за частной беседой, хотя все происходило в людном месте. Ему удалось выхватить телефоны из рук корреспондентов и положить себе в карман.
В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вернул им телефоны.
Пономарев считает, что Рада не снимет с него неприкосновенность
Народный депутат из группы "Воля народа" Александр Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за препятствование журналистам.
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".
"Я думаю, даже если это дойдет до зала (сессионного зала ВР - УП), однозначно не проголосуют", - сказал нардеп.
Пономарев считает, что журналисты "вели себя по-хамски", не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.
"Это процессы, которые утомляют всех, потому что от этого страдают практически все", - объяснил нардеп, почему парламентарии, по его мнению, не поддержат снятия с него неприкосновенности.
Комментируя конфликт с журналистами в Раде, Пономарев сказал, что два человека "без удостоверения, без бейджиков, без каких бы то ни было знаков распознавания вклинились" между ним и коллегой и начали снимать их на телефоны.
"Им была сделана просьба не мешать, они достаточно нагло себя повели... В конечном счете закончилось тем, что отобрал у них телефон и сказал, что на улице верну", - рассказал нардеп и заверил, что телефон сразу вернул.
Он также сказал, что не считает свои действия препятствием журналистам.
"Для начала, о том, что это журналисты, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки", - отметил Пономарев, добавив, что уже позже узнал, что это были журналисты.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
|Администрирование налогов в Украине оценено по методу TADAT
|Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»
|Крыть нечем. Почему российская Госдума испугалась США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на межбанке
|Таможни усложнили ввоз в Украину авто на «евробляхах»
|Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы
|Рада повысила пошлину на экспорт лома с EUR30 до EUR42 за тонну, продлила ее на год
|Рада приняла в 1-м чтении приватизацию жилья госпредприятий их работниками
|ЕС актуализирует закон о защите от санкций США
Это интересно
|Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
|Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
|Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ