Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Напомню, что это тот народный избранник, который в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и "Каменярі-інфо ", - пишет она.

По словам пресс-секретаря, ГПУ подозревает Пономарева в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Она рассказала, что нардеп, в частности, незаконно изъял собранные журналистом материалы и его технические средства, а также препятствовал работе представителя СМИ.

"Факт совершения народным депутатом А. Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами", - пишет пресс-секретарь.

Сарган сообщила, что это уголовное производство расследовала СБУ, а прокуратура Киева осуществляет его процессуальное руководство.

"Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины", - добавляет она.

В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.

Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым. Они ссорились из-за того, что Соболев обвинил компанию Пономарева "Агринол" в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.

После этого разговора Пономарев начал обзывать журналистов и сказал, что они якобы подсматривают за частной беседой, хотя все происходило в людном месте. Ему удалось выхватить телефоны из рук корреспондентов и положить себе в карман.





В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вернул им телефоны.

Пономарев считает, что Рада не снимет с него неприкосновенность

Народный депутат из группы "Воля народа" Александр Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за препятствование журналистам.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я думаю, даже если это дойдет до зала (сессионного зала ВР - УП), однозначно не проголосуют", - сказал нардеп.

Пономарев считает, что журналисты "вели себя по-хамски", не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.

"Это процессы, которые утомляют всех, потому что от этого страдают практически все", - объяснил нардеп, почему парламентарии, по его мнению, не поддержат снятия с него неприкосновенности.

Комментируя конфликт с журналистами в Раде, Пономарев сказал, что два человека "без удостоверения, без бейджиков, без каких бы то ни было знаков распознавания вклинились" между ним и коллегой и начали снимать их на телефоны.

"Им была сделана просьба не мешать, они достаточно нагло себя повели... В конечном счете закончилось тем, что отобрал у них телефон и сказал, что на улице верну", - рассказал нардеп и заверил, что телефон сразу вернул.

Он также сказал, что не считает свои действия препятствием журналистам.

"Для начала, о том, что это журналисты, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки", - отметил Пономарев, добавив, что уже позже узнал, что это были журналисты.