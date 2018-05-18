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Администрирование налогов в Украине оценено по методу TADAT
13:11 18.05.2018 |
Министерство финансов отмечает, что впервые в Украине проведена независимая оценка процесса администрирования налогов TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) по методологии разработанной МВФ, Всемирным банком, Еврокомиссией и стран ЕС.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
TADAT - инструмент для проведения объективной, стандартизированной оценки эффективности системы администрирования налогов в стране.
В Украине диагностика проводилась с 12 по 26 февраля 2018 года.
В отчете TADAT определены следующие преимущества и недостатки процесса администрирования налогов в Украине.
Преимущества; сформированные все условия для своевременной подачи отчетности; обеспечены все условия для своевременной уплаты налогов; в ГФС сформировано независимое подразделение для решения налоговых обжалований; налоговые органы действуют в соответствии с результатами налоговых споров; налоговые органы регулярно публикуют планы и результаты своей деятельности.
Недостатки: нет комплексного плана по повышению уровня добровольной уплаты налогов; недостаточно мер для помощи плательщикам во избежании ошибок в отчетности и ограниченный контроль за их выявлением; методология оценки налоговых рисков является устаревшей и не соответствует современным стандартам; слишком высокий уровень накопленных налоговых долгов; отсутствие систематического анализа налогового разрыва (tax gap); отсутствует процесс автоматизированного обмена информацией налоговых с банками.
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