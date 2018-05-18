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Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»
10:38 18.05.2018 |
Анатолию Гриценко, похоже, очень не терпится избавиться от клейма "первого непроходного", но сделать это с партнерами вроде Егора Фирсова или Василия Гацко - дело безнадежное. Так что заманить в свои политические объятия кого-то покрупнее и посолиднее - дело для Анатолия Степановича архиважное.
Надо признаться, выбор кандидатов на объединение у Гриценко крайне узок, более того - этот выбор ограничивается одной партией и одним весомым политиков. Речь идет, разумеется, о "Самопомочі" и львовском мэре Андрее Садовом. Такой партнер, и правда, находка для Гриценко, партия имеет фракцию в парламенте, разветвленную сеть региональных организаций и яркого лидера, который хоть и лелеет где-то в душе президентские амбиции, но после мусорного коллапса вполне способен ими поступиться.
Было бы странно, если бы Гриценко, после того как анонсировал центром притяжения оппозиционных к Петру Порошенко политических сил, не пытался склонить к партнерству Садового и "Самопоміч". Но, как сообщили "ДС" информированные источники в "Самопомочі", ничего странного не происходит - переговоры между Гриценко и Садовым в самом разгаре и, судя по тому, что полковник готов предложить львовскому мэру, Анатолий Степанович делает на Садового серьезную ставку.
По словам источников, Гриценко обещает лидеру "Самопомочі" максимум возможного. В обмен на поддержку своей кандидатуры на президентских выборах Анатолий Степанович готов отдать Садовому кресло премьер-министра. Такое предложение Садового явно привлекает, однако он пока не торопится с окончательным ответом, не говоря Гриценко ни да, ни нет и выжидая.
По нашей информации, продолжать заигрывание с Гриценко, но не спешить с ответом Садового усиленно убеждает его соратник и глава фракции "Самопомочі" Олег Березюк и, надо признаться, логика в таком поведении есть. На посту львовского мэра Садовой, сколь бы оппозиционными не были его взгляды, критично зависим от центральной власти. До выборов, тем временем, еще целый год, и можно только представить, что способна устроить Садовому центральная власть, если тот открыто выступит на стороне Гриценко, да еще и с прицелом в премьер-министры. Один только мусорный коллапс, в который не так давно попал Львов, достаточно дорого в плане имиджевых потерь стоил Садовому, и без поддержки центральной власти львовским мэр с собственным мусором явно не справился бы.
В то же время премьерская должность, хоть и весьма заманчива, но, даже если Гриценко и выиграет президентские выборы, не будет на сто процентов гарантирована Садовому, чтобы ни обещал лидер "Гражданской позиции". Мало того, что Анатолий Степанович давно нажил себе славу человека несговорчивого, так еще и для назначения премьером, кроме желания президента, нужны голоса парламентского большинства, а парламент на момент гипотетической инаугурации Гриценко будет сегодняшним, что совсем не гарантирует ни пропрезидентского большинства, ни положительного голосования за Садового-премьера. Очередные парламентские выборы должны состоятся только через полгода после президентских, и их будущему союзу Гриценко-Садовый тоже не помешало бы выиграть.
В общем, премьерские перспективы для Садового пока вилами по воде писаны, так что спешить вступать в политическую войну на стороне Гриценко ему совсем не с руки, но подержать "первого непроходного" на поводке в качестве потенциально возможного варианта продолжения своей политической карьеры тоже не лишне. Гриценко, разумеется, такое положение дел нервирует, и он, как утверждают источники, требует от Садового определиться здесь и сейчас, грозя в противном случае отдать будущий премьерский пост, а точнее, обещание этого поста, кому-то другому.
Подстегнет ли подобный шантаж Садового? Очень вряд ли, тот ведь тоже прекрасно понимает, что выбора у Гриценко нет. Не предлагать же избирателям в качестве будущего премьера Фирсова, Гацко или Виктора Чумака. Так что мяч все еще остается на стороне львовского мэра.
Таким образом, подковерное заигрывание Гриценко и Садового будет продолжаться еще достаточно долго, как минимум до осени. Тем временем политическая ситуация для Садового может измениться. Например, он сам попытается поторговаться с Банковой при помощи "прожектов" Гриценко и выторговать себе некие гарантии на Львов в обмен на некоторую нейтральность на президентских выборах. Ну а если ситуация будет благоприятствовать, можно решиться пойти ва-банк и поставить все на Гриценко.
Но даже если тандем "третьей силы" Гриценко-Садовый состоится, далеко не факт, что он сможет навязать реальную борьбу Порошенко и Тимошенко. Пока максимум, которого добивались все, кто эксплуатировал образ "третьей силы" - это стать третьими.
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