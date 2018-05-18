Бойкот по-итальянски: почему бастуют машинисты «Укрзализныци» и чем это грозит

Дмитрий Уляницкий / РБК-Украина

Государственную железнодорожную компанию ПАО "Укрзализныця" снова лихорадит. На этот раз причина "заболевания" - "итальянская забастовка" сотрудников локомотивных депо, которые на работу выходят, но без соблюдения менеджментом всех норм и правил работать отказываются. Таким образом, железнодорожники пытаются добиться зарплат европейского уровня, возврата льгот и улучшения условий труда.

В результате в Кривом Роге и частично в Кременчуге, где расположены крупнейшие металлургические предприятия страны, уже четыре дня не осуществляются перевозки продукции по железной дороге. Пока руководство УЗ и власти думают, как выйти из ситуации, страна рискует потерять более 80 млн долларов валютной выручки, а металлургические предприятия - под угрозой остановки. Тем временем, к забастовке присоединились локомотивные депо из других регионов.

Все по инструкции

Утро понедельника, 14 мая, началось для "Укрзализныци" далеко не радужно. Сначала локомотивные депо Кременчуга, а позже и Кривого Рога, Запорожья, Полтавы и Синельниково начали "итальянскую забастовку". Такая форма протеста была впервые применена рабочими в Италии в начале прошлого столетия, и заключается в максимально строгом соблюдении сотрудниками предприятия всех формальных инструкций и норм.

Поскольку полностью придерживаться правил трудовой дисциплины практически невозможно, их неукоснительное соблюдение работниками приводит, зачастую, к остановке предприятия. "Если правильно говорить, мы начали работать по инструкции", - пояснил РБК-Украина машинист электровоза, председатель Свободного профсоюза машинистов локомотивного депо "Кременчуг" Сергей Москалец.

Председатель дорожной профсоюзной организации "Свободного профсоюза машинистов Украины" Юго-Западной железной дороги Андрей Бойкачев уточнил, что "итальянскую забастовку" как форму протеста используют представители тех профессий, которым законодательно запрещено бастовать. Украинские законы права железнодорожникам на забастовку не дают. "Поэтому в Кременчуге не бастуют, а просто не приступают к работе, мотивируя это, к примеру, неисправностью локомотива или нарушением норм охраны труда", - говорит он.

Протестующие железнодорожники требуют от руководства "Укрзализныци" и властей, во-первых, повысить им заработную плату "до европейского уровня". Во-вторых, вернуть сотрудникам железной дороги льготы по выходу на пенсию. И, в-третьих, привести состояние тягового подвижного состава в соответствие с правилами технической эксплуатации и нормами охраны труда.

По словам Сергея Москальца, 80% железнодорожников получают минимальную зарплату - сейчас она составляет 3723 гривны. А, по мнению главы профсоюза машинистов Кременчуга, за свой труд машинисты должны получать не меньше одной тысячи долларов (порядка 26 тыс. гривен, - ред.), а "минималка" должна быть не ниже 8 тыс. гривен.

Что касается льгот, то в результате пенсионной реформы железнодорожники лишились права выхода на пенсию в 55 лет при наличии общего стажа в 30 лет, включая 12,5 лет работы на должности машиниста или его помощника. Теперь же пенсионный возраст для них - не моложе 60 лет. Сергей Москалец уверен, что в сложившихся условиях "люди просто не будут доживать" до этого возраста.

Пока, по информации РБК-Украина, к "итальянской забастовке" присоединились не все сотрудники вышеуказанных депо, но максимальные очаги протеста - в Кривом Роге и Кременчуге.

Металлурги ощутили эффект

Результаты "итальянской забастовки" не заставили себя долго ждать. Одно из крупнейших металлургических предприятий "АрселорМиттал Кривой Рог" (до приватизации "Криворожсталь") 16 мая заявило, что коллектив железнодорожного цеха компании присоединился к акции протеста сотрудников УЗ.

"Машинисты и помощники машинистов тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс. Такая забастовка является незаконной", - заявляют в компании.

Комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", который в прошлом году произвел более 6 млн тонн стали, а добыча руды составила более 21 млн тонн, также сообщил, что на предприятии сейчас работают только 14 тепловозов из 92. "В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы", - сказано в сообщении.

Неплановые сбои в работе, по мнению компании, могут поставить под удар работу газотранспортной системы. "Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем", - говорят в компании, предупреждая, что если в ближайшее время ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено.

Но остановка металлургического комбината - не единственная проблема, с которой может столкнуться отрасль в результате простоя железной дороги. Бизнес уже сейчас жалуется, что из-за протестов железнодорожников начались сложности с транспортировкой продукции. Для такого города как Кривой Рог, где расположено 6 шахт по добыче руды и 9 горно-обогатительных комбинатов (ГОК), а также для региона в целом ситуация может стать критической.

"За эти четыре дня забастовки железнодорожников было недогружено порядка 126 тысяч тонн железорудного сырья. Если такая ситуация продлится месяц, то это приведет к тому, что Украина снизит экспорт железорудного сырья на треть. В результате, это приведет к потере валютной выручки в 83 миллиона долларов за месяц. Сейчас в Украине отрицательное месячное сальдо внешней торговли примерно 400 миллионов долларов. Из-за забастовки это сальдо может увеличиться на 20%", - считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога в среду, 16 мая, не вывезли треть от своей суточной товарной продукции на сумму 2,5 млн долларов, рассказал РБК-Украина глава совета Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. "Общие потери Северного, Центрального и Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов, Криворожского железорудного комбината и рудника "Сухая Балка" за четыре дня достигают 126 тысяч тонн, что составляет почти треть от объема экспорта украинского железорудного сырья. При этом "АрселорМиттал Кривой Рог" вообще лихорадит до полной остановки предприятия. Также отмечаются проблемы на Полтавском ГОКе из-за забастовки в депо Кременчуга", - говорит он.

"Укрзализныця" оценила труды

Пока металлурги страдают, а железнодорожники бастуют, в "Укрзализныце" не спешат волноваться. В пресс-службе УЗ корреспондента РБК-Украина заверили, компания работает в штатном режиме, осуществляя перевозки. "Единичные случаи отказа от выполнения служебных обязанностей по тем или иным причинам не повлияли на процесс перевозок. Попытки организовать забастовки также не поддерживает крупнейший профсоюз "Укрзализныци" и трудовой коллектив УЗ считает такие методы деструктивными", - заявили в УЗ.

В госкомпании также напомнили, что "Укрзализныця" за последние четыре года "почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для сотрудников". Повышение уровня заработных плат в отрасли, начиная с 2016 года, в УЗ оценили в более, чем 70%, отметив, что для машинистов рост составил 90%. "В 2015 году средний уровень заработной платы в отрасли составлял 4622 гривен, в 2016 - 5842 гривен, 2017 - 7886 гривен и на конец года будем иметь около 10 тысяч", - сообщили изданию в пресс-службе УЗ.

В частности, по данным компании, среднемесячная заработная плата машиниста локомотива еще три года назад не превышала 7,6 тыс. гривен. Но уже в прошлом году этот показатель вырос до 13,3 тыс. гривен. "После введения новой системы оплаты труда в первом квартале 2018 года - 18006 гривен. Кроме этого, с целью мотивации труда остродефицитных категорий работников в 2017 году по решению правления компании выделен дополнительный фонд оплаты труда на их премирования - 400 миллионов гривен", - сообщили в УЗ.

Впрочем, в компании не уточнили, собирается ли УЗ вести переговоры с протестующими. Также не сообщили и о том, какие действия будут предприняты для скорейшего решения проблемы. Пока молчат и в правительстве. Источники РБК-Украина в Кабмине заверили, что "о ситуации знают и пока разбираются".

Каковы последствия

Александр Каленков напоминает, что кроме экспорта, половина отечественного железорудного сырья поставляется на украинские металлургические предприятия. Если забастовка железнодорожников будет продолжаться, то вскоре металлурги останутся без сырья для производства.

"Уже сейчас можно сказать, что на этих предприятиях запас сырья снизился до минимума. Если забастовка продлится еще несколько дней, это приведет к снижению производства металлопродукции. На некоторых заводах это может произойти уже в пятницу", - прогнозирует президент "Укрметаллургпрома".

Помимо того, забастовка может привести к еще большему ухудшению темпов перевозки грузов. "Нынешняя акция протеста может привести к еще большим сложностям, которые сейчас испытывает УЗ в вопросе сроков вывоза грузов за границу, - ожидает Андрей Бойкачев. - К примеру, сейчас большие задержки по перевозке отмечаются на Львовской железной дороге. При прежнем сроке оборота грузового вагона до семи суток он сейчас достигает уже 17 суток. Помимо локомотивов там не хватает обслуживающих поезда бригад, поскольку многие сотрудники уехали работать за границу. Кроме того, не хватает сотрудников в киевском и одесском регионах. Не редки случаи, когда увольняются целыми бригадами и уезжают на работу в Польшу".

Проблемы с грузоперевозками в Украине могут быть выгодны конкурентам из РФ. "Самое обидное, что место неотгруженной украинской продукции на внешних рынках в результате займут поставщики российского железорудного сырья и металла. Поэтому это все похоже на диверсию. В УЗ должны были заранее оповестить о том, что готовится акция протеста, сделать какую-то предупредительную забастовку, должны были провести переговоры с забастовщиками, договориться как-то. А в результате продолжающейся забастовки мы уже получили невосполнимые потери", - считает Александр Каленков. Объединение предприятий, которое он возглавляет, по его словам, уже обратилось к руководству УЗ с просьбой найти решение проблемы. "Нас заверили, что они намерены ее разрешить в сжатые сроки", - поделился с изданием Каленков.