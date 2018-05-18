Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

К вечеру 17 мая он закрепился в рамках 26,1650-26,1750 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Чтобы рассчитаться с госбюджетом, экспортеры завалили рынок валютой: объем торгов вырос со вчерашних $406,88 млн. до $492,44 млн. А покупателей СКВ было совсем немного, потому на торгах доминировал Национальный банк.

Доминировал он не сразу. Поначалу крепко потрепал нервы корпорациям, которые запаниковали на паузе чиновников. НБУ долго не появлялся в Matching на покупке, и экспортеры стали переживать о выполнении требования по обязательной 50% продаже выручки. По этой причине и просели безналичные котировки - их стали снижать под НБУ и других покупателей.

С точки зрения скупщика центробанк все сделал правильно - вышел с опозданием и несколько раз точечно скупился, снижая курс своих приобретений. Сначала пополнял резервы по 26,19 грн./$, затем по 26,17 грн./$ и 26,1550 грн./$, а в конце дня уже по 26,16 грн./$. Закупил заметно больше привычных $10 млн. - по разным оценкам, от $25 млн. до $30 млн.

«Завершение календарного периода бюджетных платежей поддерживает гривну, мотивируя экспортеров к продаже валюты и сдерживая аппетиты покупателей. Умеренный уровень банковской гривневой ликвидности не дает разгуляться спекулятивным настроениям, которые сейчас преимущественно сосредоточены на попытке заработать на волатильности на мировых рынках пары евро/доллар», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры считают, что большинство налогов было уплачено сегодня, и на последний (завтрашний) день осталось совсем немного платежей. Потому не ждут в пятницу крупных продаж доллара и говорят о коррекционном подорожании доллара.

«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 26,17-26,21 грн./$, после чего будет крутиться около отметки 26,20 грн./$», - считает Юрий Гриненко.

Более существенного подорожания доллара финансисты 18 мая не ждут, только с понедельника. Когда Госказначейство начнет забрасывать на счета бизнеса крупные суммы в рамках возмещений по НДС.

«Сегодня было локальное дно. Ждем начала движения наверх со следующей недели», - резюмировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.