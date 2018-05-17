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АНАЛИТИКА

Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы

 Юрий Панченко / Европейская правда

ЕС уже приступил к реализации своего "Плана Маршалла для Украины" - пусть даже и под другим названием. По крайней мере, такой вывод можно сделать, почитав последние новости о европейской инициативе "План внешних инвестиций".

Этот инструмент финансовой поддержке только недавно появился в ЕС. Впрочем, в Украине связывают с ним большие планы. Очередное доказательство этого - проведена презентация, где украинские чиновники обсуждали, куда лучше всего направить деньги, полученные по этому плану.

Справедливы ли подобные ожидания? Действительно ли уже скоро украинская экономика получит мощную финансовую поддержку? Или совсем наоборот - все обещания ЕС останутся только на бумаге?

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит подробнее рассмотреть, что это за инструмент, какие возможности он открывает для Украины, а главное - какие у Киева перспективы получить эти деньги.

Не только для Украины

Прежде всего, План внешних инвестиций отнюдь не является эксклюзивным инструментом поддержки Украины.

Этот план должен работать как для всех стран Восточного партнерства (помимо Украины, туда входят Молдова, Грузия, Армения, Беларусь и даже Азербайджан), так и для африканских государств. Ряд программ, включенных в этот план, направлен исключительно на африканские страны, а потому недоступен для Украины.

Здесь стоит напомнить, что еще несколько месяцев назад представители Евросоюза заявляли, что этот план фактически не рассчитан на поддержку Украины, ведь наша страна получает немалую помощь ЕС по многочисленным двусторонним проектам.

Сейчас в ЕС так не говорят. Но стал ли этот план более доступным для Украины?

До 2020 года Еврокомиссия запланировала выделить на реализацию этого плана 4,1 млрд евро. Согласно ожиданиям, это должно обеспечить приток инвестиций на сумму более 44 млрд евро. Остальные средства должны выделить международные финансовые организации и отдельные страны-члены ЕС, а по возможности - и частный финансовый сектор.

Указанная сумма должна быть направлена ​​на содействие подготовке странами "финансово привлекательных и зрелых" инвестиционных проектов, техническую подготовку людей, которые будут привлечены к их реализации, а также на предоставление частичных гарантий для привлеченных инвестиций.

На что из этого может рассчитывать Киев? По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина уже готовит пакет предложений, которые можно реализовать при финансовой поддержке ЕС. Среди них - инфраструктурные проекты и проекты в сфере энергетики и энергосбережения. "Реализация этих проектов, среди прочего, будет иметь и социальный эффект - они должны противодействовать угрожающей тенденции оттока трудовых ресурсов из Украины", - добавил министр.

Но что именно готов поддержать ЕС, и самое главное - когда?

По заявлениям официальных представителей ЕС, пока Киев может рассчитывать только на получение технической помощи. "С самого начала Украина нуждается в создании привлекательных инвестиционных проектов, реализация которых гарантировала бы усиление потенциала страны и которые в то же время были бы привлекательными для банков", - рассказывает руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.

Также, по его словам, Украина нуждается в подготовке специалистов, способных реализовывать такие проекты. Именно на реализацию этих целей, по словам Вагнера, и будет направлена ​​помощь ЕС. "И только потом, когда в Украине будет создан пакет привлекательных проектов и появится способность их реализовать, можно будет говорить о следующем уровне поддержки ЕС", - добавил он.

Размер этой помощи оценивается в 200 млн евро в год.

Специально для Украины

Что из этого дает основания говорить, что ЕС создает "план Маршалла для Украины"? Ведь этот план должен был стать специальной программой поддержки Украины, призванной компенсировать отсутствие перспектив членства в ЕС - по крайней мере, в ближайшее время. А План внешних инвестиций, хотя и интересный для Украины, отнюдь не является таким инструментом.

Скорее можно говорить, что Украине предложили присоединиться к обычному проекту поддержки стран-соседей ЕС. Что тут особенного?

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, инициатор создания этого плана, утверждает, что аналог "плана Маршалла" может быть вскоре создан в рамках Плана внешних инвестиций.

Основанием для таких выводов стала статья-заявление еврокомиссара по политике соседства и расширения Йоханнеса Хана, опубликованная на "Европейской правде".

В этой статье еврокомиссар анонсировал создание нового инструмента финансовой поддержки Украины под названием Контракт "Реформы ради инвестиций". Этот проект, по словам Кубилюса, и должен стать "перевоплощением" "плана Маршалла".

"У ЕС есть собственные амбиции по поводу названия, в конце концов, не имеет значения, будет ли он называться планом Меркель, или планом Макрона, или будет носить предложенное название "Реформы ради инвестиций ". Главное, что его концепция полностью соответствует главной идее "плана Маршалла" - создание дополнительных "пряников", которые при наличии перспектив членства в ЕС должны мотивировать проводить необходимые реформы", - объясняет Кубилюс.

Он напоминает, что в своей статье Хан заявил о возможности выделения Украине 50 млн евро (эти средства уже зарезервированы для Украины в рамках Плана внешних инвестиций) при условии принятия таких реформ: независимое регулирование в энергетическом секторе, принятие закона о деятельности бизнес-омбудсмена, а также отмена нормы об обязательном е-декларировании для антикоррупционных активистов.

Ключевое отличие этой программы - ориентация именно на реформы. За их проведение Украина должна получать новую и новую финансовую поддержку.

При этом Андрюс Кубилюс напоминает, что названная сумма в 50 млн евро должна обеспечить поступление инвестиций в размере около 500 млн. "И это план только на нынешний год. Какие суммы будут заложены на следующие годы, зависит только от Украины", - добавляет он.

Экс-премьер Литвы напоминает еще об одном требовании для полноценного старта нового финансового инструмента. Речь идет о реализации Украиной уже привлеченных средств международных доноров. С 2014 года Украина привлекла льготных кредитов на 7 млрд евро, тогда как освоено из этих средств чуть больше 1,5 млрд евро (более подробно об этом можно прочесть в его статье).

"Без использования предыдущих средств сложно претендовать на новые", - констатирует Кубилюс.

* * * * *

Как видим, и по общей, и по эксклюзивной программе Киев в ближайшие годы может рассчитывать только на ограниченную финансовую помощь. А выделение основного объема поддержки может начаться только через несколько лет - и то при условии качественной подготовки со стороны Киева.

Впрочем, это не единственный риск для этой программы. Один из консультантов ЕС, работающий в Украине, неофициально рассказал, что ключевым риском для этой программы в Брюсселе считают отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Не надо забывать, что эти программы входят в пакет макрофинансовой помощи, связанный с программой сотрудничества с МВФ. А соответственно, без возобновления сотрудничества с фондом реализация этих программ будет невозможна.

И это особенно опасно, ведь Украина входит в предвыборный период, а потому, если сотрудничество с МВФ не восстановится хотя бы до конца года, все эти программы будут заморожены как минимум на пару лет", - пояснил он.
 

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