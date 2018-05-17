Рада повысила пошлину на экспорт лома с EUR30 до EUR42 за тонну, продлила ее на год

Верховная Рада внесла правки в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым повысила ставку экспортной пошлины с EUR30/тонна до EUR42/тонна и продлила ее действие еще на год.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №8226 поддержали в целом 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первоначально предполагалось продлить действие пошлины еще на три года – с нынешних двух до пяти лет, однако по предложению главы налогового комитета Нины Южаниной срок пролонгации был продлен на год – до 14 сентября 2019 года.

В пояснительной записке к зарегистрированному в начале апреля этого года законопроекту отмечалось, что после повышения вывозной пошлины с EUR10/тонна до EUR30/тонна в течение 2017 года наблюдалась тенденция увеличения заготовки металлолома в Украине на 7,8% по сравнению с 2016 годом –до 3,79 млн тонн. Это позволило сохранить позитивную динамику поставок металлолома на отечественные метпредприятия: в прошлом году они возросли на 1,85% по сравнению с предыдущим годом - до 3,30 млн тонн, при этом увеличились объемы производства.

"Повышение экспортной пошлины на лом черных металлов положительно повлияло на отечественную металлургическую отрасль, даже невзирая на то, что его экспорт в 2017 году вырос на 78,5% по сравнению с предыдущим годом - с 272,6 тыс. тонн до 486,5 тыс. тонн", - констатируется в пояснительной записке.

При этом депутаты считали необходимым увеличить вывозную пошлину на металлолом до EUR42/тонна из-за роста цен на него на внешних рынках, что, по мнению разработчиков закона, позволит снизить экспорт металлолома на 42% – до 282,2 тыс. тонн по сравнению с объемами 2017 года при сокращении объемов заготовки лома на 2,3% и росте его поставок на предприятия на 3,6% – до 3,42 млн тонн.

В записке приводилась прогнозная оценка потребностей металлургической промышленности Украины в металлоломе в 2018-2023 гг. В соответствии с ней в 2018 году выплавка стали составит 22,3 млн тонн с потребностью в ломе 4,585 млн тонн, в 2019-м - 22,8 млн тонн и 4,687 млн тонн соответственно, в 2020-м - 23,3 млн тонн и 4,79 млн тонн, в 2023-м - 25,1 млн тонн и 5,16 млн тонн соответственно.

В 2017 году выплавка стали составила 20,907 млн тонн, потребность в ломе - 4,296 млн тонн.

Как сообщалось, первоначально закон о повышении пошлины на экспорт лома до EUR30 за тонну (№1455-VIII) сроком на год был принят 12 июля 2016 года и вступил в силу с 15 сентября 2016 года. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому. В апреле 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о продлении действия пошлины еще на два года, который был принят 8 июня.

Вместе с тем ломосборщики выступили за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выразили и в представительстве Европейского Союза в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года применил право вето к закону, предложив депутатам ограничиваться пролонгацией действия пошлины одним годом. 13 июля 2017 года парламент проголосовал за закон с учетом предложений президента, после чего глава государства подписал документ.