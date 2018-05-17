Рада приняла в 1-м чтении приватизацию жилья госпредприятий их работниками

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3131 о внесении изменений в ст. 11 закона "Об управлении объектами государственной собственности" по упорядочению процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам.

За законопроект в первом чтении проголосовало 244 народные депутата.

"В Украине сложилась ситуация, когда работники госпредприятий, проживающие в доме, который находится на балансе предприятия, не могут получить это жилье в собственность. Это касается не всех предприятий, а тех, доля государства в которых составляет 100% и которые, соответственно, не подлежат приватизации", - объяснил внефракционный нардеп Анатолий Денисенко.

По словам депутата от "Самопомочи" Виктории Войцицкой, данный документ позволит приватизировать жилье сотрудникам таких госпредприятий, как "Энергоатом" и "Укрэнерго".

"На сегодня им (жильцам домов, которые находятся на балансе госпредприятий – ИФ) начисляют промышленные тарифы, которые в несколько раз выше, чем тарифы для населения. Кроме того, у этих людей нет возможности создавать ОСМД и управлять имуществом, в котором они живут", - сообщила В.Войцицкая в процессе обсуждения законопроекта.