Профильный комитет Европарламента поддержал макрофинансовую помощь Украине

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На заседании комитета 28 депутатов проголосовали "за", пять - "против". Этот комитет является профильным.

Накануне комитет Европарламента по иностранным делам, который является совещательным в этом вопросе, поддержал это предложение с поправками 58 голосами "за", трое парламентариев проголосовали против.

Однако позиция именно комитета по международной торговле является решающей в этом вопросе, а он внесение поправок не поддержал.

После этого голосования предложение намерены вынести на утверждение Европарламента на пленарном заседании в июне, чтобы можно было окончательно принять программу помощи Украине еще летом.

Новая программа предусматривает выплату Украине двух траншей - каждый в размере 500 млн евро. В предложении Еврокомиссии отмечается, что цель макрофинансовой помощи - "помочь Украине покрыть часть ее дополнительных внешних финансовых потребностей в 2018-2019 годах", поддержать платежный баланс страны, а также "предоставить стимулы для активизации усилий Украины по реформированию".

Напомним, третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в 600 млн евро, поскольку Киев не выполнил всех условий.