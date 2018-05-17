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Профильный комитет Европарламента поддержал макрофинансовую помощь Украине
Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
На заседании комитета 28 депутатов проголосовали "за", пять - "против". Этот комитет является профильным.
Накануне комитет Европарламента по иностранным делам, который является совещательным в этом вопросе, поддержал это предложение с поправками 58 голосами "за", трое парламентариев проголосовали против.
Однако позиция именно комитета по международной торговле является решающей в этом вопросе, а он внесение поправок не поддержал.
После этого голосования предложение намерены вынести на утверждение Европарламента на пленарном заседании в июне, чтобы можно было окончательно принять программу помощи Украине еще летом.
Новая программа предусматривает выплату Украине двух траншей - каждый в размере 500 млн евро. В предложении Еврокомиссии отмечается, что цель макрофинансовой помощи - "помочь Украине покрыть часть ее дополнительных внешних финансовых потребностей в 2018-2019 годах", поддержать платежный баланс страны, а также "предоставить стимулы для активизации усилий Украины по реформированию".
Напомним, третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в 600 млн евро, поскольку Киев не выполнил всех условий.
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