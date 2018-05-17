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Рада приняла за основу законопроект о возобновлении кредитования
Верховная Рада приняла в повторном первом чтении законопроект №6027-д о возобновлении кредитования, который должен способствовать решению проблемы низкой платежной дисциплины заемщиков.
Соответствующий законопроект поддержали 237 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
"Полноценное возобновление кредитования блокируется рядом пробелов в законодательстве, что снижает эффективность деятельности банковского сектора", - сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на заседании парламента в четверг. При этом в числе пробелов он указал: неэффективный институт поруки и широко распространенные схемы уклонения от выполнения своих обязательств по договору поруки путем ликвидации юрлица-должника, сложный и рисковый механизм определения и изменения процентной ставки, неэффективный механизм внесудебного урегулирования вопроса долговых обязательств.
"Более 55% всего кредитного портфеля банков страны - проблемные кредиты. То есть более 90 дней эти кредиты не обслуживаются, не гасятся проценты, не оплачиваются обязательства, не погашается тело кредита. Из-за этого в банках сокращается денежная масса, а значит - страдают вкладчики. Эти должники, которых более половины, ищут любые пробелы в законодательстве, чтобы избежать ответственности за невыполнение обязательств перед банком", - отметил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, представляя законопроект в парламенте.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте парламента, в ходе доработки документа была уточнена норма, в частности, относительно доступа банков к Государственному реестру активов гражданского состояния. Такой доступ предлагается предоставлять при письменном согласии физического лица, которого касаются сведения.
Помимо этого, с одного года до шести месяцев сокращены сроки предъявления кредитором требований к наследникам со дня получения им свидетельства на наследство. При этом данная норма исключает ситуацию, когда банк не знал и не мог знать об открытии наследства.
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