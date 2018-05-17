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Рада приняла законопроект «О валюте» за основу
Верховная Рада приняла в четверг в первом чтении президентский законопроект о валюте №8152 голосованием по сокращенной процедуре.
За соответствующее решение проголосовало 253 народных депутатов при 226 необходимых.
Как отметила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (БПП) в ходе представления законопроекта в парламенте, законопроект был определен президентом как неотложный.
НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.
В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.
В апреле в Раде был также зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте" (№8152-1).
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