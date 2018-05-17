Рада приняла законопроект о трансплантации

Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №2386а о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека, предусматривающий презумпцию несогласия – изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

За соответствующее решение проголосовало 255 народных депутатов.

Как отметила глава парламентского комитета по ворсам здравоохранения Ольга Богомолец, любой человек, который ранее предоставил свое согласие на сбор органов, в любое время может отказаться от этого в случае изменения своего решения.

Каждый совершеннолетний дееспособный человек может также определить свое уполномоченное лицо, которое примет соответствующее решение об изъятии анатомических материалов после его смерти.

При этом в случае, если человек при жизни никак не обозначил свое волеизъявление относительно согласия или несогласия на трансплантацию и не определил уполномоченное лицо, то разрешение на изъятие органа после его смерти запрашивается у супруга или близких родственников умершего. В случае отсутствия таковых трансплант-координатор спрашивает разрешение у лица, которое обязалось похоронить умершего.

До 1 октября 2018 года должна быть создана Единая государственная информационная система трансплантации для сбора, регистрации, накопления соответствующей информации, а также осуществления объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека, определения пары донор-реципиент.

Предусматривается также создание центрального органа исполнительной власти, который будет реализовывать политику в сфере предоставления медпомощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.

Согласно тексту законопроекта, подготовленному к голосованию, трансплантация применяется исключительно в случаях невозможности сохранения жизни или возобновления здоровья другими методами лечения, что устанавливает консилиум врачей.

Изъятие анатомических материалов у умерших запрещается в случае, если они были детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, лицами, признанными недееспособными. Кроме того, трупными донорами не могут выступать люди, личность которых не была установлена, те, кто погиб в результате Операции объединенных сил (ООС) и в ходе других боевых действий, связанных с обеспечением национальной безопасности страны.

В перечень лиц, которые не могут быть живыми донорами, входят отбывающие наказание, иностранцы и лица без гражданства, незаконно пребывающие в Украине, лица с тяжелыми психическими расстройствами, пациенты, имеющие тяжелые заболевания (которые могут передаться реципиенту или навредить его здоровью), беременные, а также те, кто ранее уже предоставил орган или его часть на трансплантацию.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением четвертого пункта раздела седьмого, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабинет министров до вступления закона в действие. С 2019 года действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит свою силу.

Как сообщалось, законопроект №2386а-1 Рада приняла за основу 21 апреля 2016 года.

В сентябре 2017 года Министерство здравоохранения поддержало этот законопроект, разработанный парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, а также заявило о планах в 2018 году начать пилотный проект по трансплантациипочки от неродственного трупного донора, на что в проекте государственного бюджета предусмотрено 112 млн грн.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в 2017 году за счет средств государственного бюджета за границей 40 украинцам была осуществлена пересадка сердца, 23 гражданам пересадка комплекса сердце-легкие, и 44 – трансплантация почек.