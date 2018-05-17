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Трамп распорядился подготовить новые санкции против РФ из-за ракет
09:07 17.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план санкций против России в случае нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поручение опубликовано в среду, 16 мая, на сайте Белого дома.
Трамп поручил госсекретарю США в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки "выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт "С") закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год". Заголовок подраздела 1244 "С" - "Доклад по плану введения дополнительных санкций против России".
Санкции могут быть введены против тех, кто несет ответственность за невыполнение Россией положений ДРСМД. Возможные меры - заморозка активов этих лиц в США, запрет на въезд и другие.
СССР и Соединенные Штаты заключили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
В конце 2017 года издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что администрация Трампа одобрила пакет санкций в отношении России за нарушения ДРСМД.
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